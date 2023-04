Lucía Muñoz Fernández representará a la provincia de Badajoz en el Miss World Spain

Acaba de cumplir 24 años (27/03/99) y entre sus sueños está el verse con la corona de Miss España el próximo 7 de mayo. Lucía Muñoz Fernández, natural de Santa Marta de los Barros, será la encargada este año de representar a la provincia de Badajoz en el certamen de belleza más conocido en nuestro país que ahora se presenta como Miss World Spain.

Maestra de Educación Primaria y estudiante de un Máster relacionado con la docencia, en estos momentos se prepara para “dejar en buen lugar” a su provincia en el concurso que este año se celebrará en Los Realejos (Tenerife), del 30 abril al 7 de mayo.

En una conversación con Regiondigital.com detalla cómo se enteró de su elección, gracias a su agencia de Deckmodels. “Me avisó el fotógrafo de que le habían pasado varios perfiles al responsable del certamen y le había gustado mi perfil para ser la representante de Badajoz”, recuerda con emoción.

A la hora de desfilar, también tendrá libertad de hacerlo eligiendo su propio vestuario que irá desde vestidos de cóctel o largo para la gala en sí, al traje típico regional extremeño, vaqueros y camisetas de la organización, o ropa deportiva.

- ¿Cómo surge la idea de presentarte al certamen de Miss España por Badajoz?

L.M.: Desde siempre me ha gustado el tema de la moda, pasarelas y fotografía. Cuando me avisaron pensé que podía ser una oportunidad única el tener la suerte de disfrutar esta experiencia.

- ¿Cómo fue el proceso de selección?, ¿te lo esperabas?

L.M.: Llevo un par de años metida en la agencia de Deckmodels y me han hecho algunas sesiones de fotos. Me avisó el fotógrafo de que le habían pasado varios perfiles al responsable del certamen y le había gustado mi perfil para ser la representante de Badajoz. Me acuerdo que salía de la Universidad cuando me llegó su mensaje comunicándome esto y no me lo esperé para nada. Me sentí súper emocionada e ilusionada.

- ¿Qué esperas del certamen de Miss España?

L.M.: Espero dar lo mejor de mí y ojalá poder quedar a mi provincia en buen lugar. Tras la preparación personal que conlleva el certamen sería una gran satisfacción.

No obstante, pienso también en disfrutar al máximo la experiencia en estos siete días en Tenerife con todas las compañeras, cada una de ellas de un lugar diferente de España y demás personal que conoceré allí. Tiene que ser algo muy bonito poder llevarme esta experiencia para toda la vida y seguro que también me ayuda a crecer aún más personalmente.

- ¿Con qué vestuario vas a desfilar?

L.M.: Tenemos varios vestuarios cada día acorde a las diferentes pruebas. Cada una tiene libertad para poder elegir el suyo. Vestidos de cóctel, vestido largo para la gala, traje típico regional extremeño, vaqueros y camisetas de la organización, ropa deportiva, etc.

- Independientemente del resultado, ¿cuál es tu sueño?

L.M.: Mi sueño ya se ha cumplido al haber sido seleccionada y poder vivir algo así. Eso sí, visualizarme en la gala final con la corona sería más que un sueño. -

- ¿Tienes alguna Miss España como 'referente'?

L.M.: No tengo una referente como tal, pero de siempre me ha gustado mucho seguir este tipo de certámenes y quedarme con todos los detalles.

- ¿Ahora mismo a qué te dedicas?

L.M.: Estudio un máster vinculado a mis estudios de maestra. Lo compagino dando clases particulares y preparándome para el certamen ( proyecto social, ensayos en pasarelas, oratoria, vestuarios...)

- Tras esta experiencia, ¿te gustaría dedicarte a este mundo o te dedicarás a tu profesión de maestra?

L.M.: Creo que hay tiempo para todo y que podría compaginar ambas cosas. Tanto mi profesión como este mundo me apasionan y me hacen muy feliz.