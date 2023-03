Abierta inscripción de Convocatoria 2023 Programa Internacionalización y Retorno Talento

La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta y la Universidad de Extremadura convocan 55 becas de formación a tiempo completo para recién titulados.

En concreto, forman parte de la convocatoria 2023 del Programa de Internacionalización y Retorno del Talento (PIRT), cuyo plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 16 de abril.

El programa en cuestión ha sido presentado este viernes en Badajoz por parte del director general de Política Universitaria, Juan José Maldonado, la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad, Alicia González, y el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández.

Durante su intervención, Maldonado ha explicado que el pasado año el programa logró un 45 por ciento de empleabilidad, de un total de 91 participantes que realizaron las prácticas en más de 70 empresas de la región, al tiempo que ha destacado también la buena valoración que está teniendo este programa por parte de los egresados y las empresas.

El director general ha resaltado también el hecho de que el programa cuente con una capacitación y formación en competencia emprendedora, en paralelo a la tutorización empresarial.

Para finalizar su intervención, Maldonado ha indicado que este año se ofertan 55 becas PIRT, debido a que se recupera el programa de movilidad con el Instituto Tecnológico de Monterrey en México, con otras 40 becas para realizar prácticas en las empresas asociadas al programa, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.

EMPLEABILIDAD

Por otra parte, el rector, Pedro Fernández, ha destacado el impulso que está realizando la Universidad de Extremadura en las acciones relacionadas con la empleabilidad y el emprendimiento.

Fernández ha indicado que el programa está suscitando mucho interés en estos primeros días y que desde el martes son ya son 30 egresados y 60 empresas, las que se han inscrito en el programa.

En este sentido, ha indicado que las solicitudes provienen de 15 áreas del conocimiento diferentes, destacando las relacionadas con el ámbito del Derecho, Administración y Dirección de Empresa, la Educación o Biotecnología.

Las becas están dotadas con 1.125 euros al mes, durante seis meses, destinadas principalmente a titulados de la Universidad de Extremadura que hayan participado en algún Programa de Movilidad Internacional de la institución y que hayan nacido a partir del 1 de enero de 1993.

Este año, como novedad, se incorporan al programa aquellos extremeños o extremeñas que no pudieron cursar su titulación en la Universidad de Extremadura, bien por no ofertarse o bien por no alcanzar la nota de corte de la misma.

Este Programa de Becas de Formación está subvencionado por la Dirección General de Política Universitaria de la Junta de Extremadura, desarrollado y gestionado por la Universidad de Extremadura, a través del Servicio de Prácticas y Empleo (Sepye), del Secretariado de Relaciones Internacionales y de la Fundación Universidad- Sociedad de la UEx. Además, se enmarca en la Alianza Extremadura es Futuro del Consejo Social de la UEx.

Uno de los objetivos principales que persigue esta iniciativa es fomentar el retorno del talento extremeño en el exterior y favorecer su inserción en el tejido productivo regional, así como mejorar la empleabilidad de los egresados universitarios, a través de la Capacitación en Competencia Emprendedora.

DOS FASES

Las becas comenzarán el 1 de junio y finalizarán el 30 de noviembre de 2023 y constarán de dos fases que se desarrollarán de manera simultánea, según informa la UEx en su web.

Así, la Fase 1 es el Programa Formativo de Capacitación en el Marco Europeo para la Competencia Emprendedora (EntreComp), que consistirá en diferentes sesiones formativas presenciales y virtuales que se desarrollarán simultáneamente al Programa de Prácticas.

Este proceso estará guiado por el equipo de Cultura Emprendedora Universidad, adscrito a la Dirección General de Política Universitaria de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. Mientras, la Fase 2, que es el Programa de Prácticas, se basa en la realización de prácticas en empresas u organismos ubicados en Extremadura durante 6 meses.

La jornada laboral será de 37,5 horas semanales, con el horario que determine la empresa u organismo de acogida. La retribución económica del Programa de Prácticas será de 1.125 euros brutos mensuales durante 6 meses.

Cabe recordar que el programa ha sido presentado en el ámbito estatal como buena práctica en la jornada 'Las capacidades emprendedoras como herramienta para impulsar la empleabilidad, la empresa y la economía social' en la sede del Centro Internacional Santander Emprendimiento, el pasado mes de enero.

En la actualidad está pendiente de su publicación como referencia de empleabilidad de la competencia emprendedora en diferentes publicaciones a nivel europeo. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 16 de abril a las 23:59 horas (GMT/UTC Madrid) y las solicitudes se deben formalizar a través de la Plataforma de Prácticas de la Universidad de Extremadura.