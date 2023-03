El 70,9% de los estudiantes extremeños se irían fuera de España por motivos laborales

El 70,9 por ciento de los estudiantes de Extremadura se irían fuera de España por motivos laborales, un porcentaje que se sitúa por debajo de la media nacional (77 por ciento), y entre los países preferidos para trabajar se encuentran Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.



Asimismo, para el 32,8 por ciento de los estudiantes de Extremadura, la estabilidad en el empleo es la principal razón para trabajar en una empresa, seguido de que la empresa trate bien a los trabajadores (29,4 por ciento), que se pueda ascender de categoría (29,4 por ciento), y un salario más alto (29,1 por ciento).



Así se desprende del último Informe Young Business Talents sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, promovido y realizado por Abanca, ESIC, Herbalife Nutrition y Praxis MMT.



A su vez, la mayoría de los jóvenes encuestados tiene decidido estudiar una carrera universitaria (66,6%) y casi siete de cada diez opina que su nivel de preparación para el futuro es mayor que el de sus padres.



Así, estabilidad, buen ambiente en el trabajo, ascender de categoría y tener un salario un poco más alto, estas son las condiciones que más valoran los jóvenes extremeños para entrar a trabajar en una empresa, según se refleja en el último Informe Young Business Talents.



Al mismo tiempo, para el 32,8 por ciento de los estudiantes encuestados la principal razón para formar parte de una empresa es que le ofrezcan estabilidad en el empleo, seguido de que la empresa trate bien a los trabajadores (29,4 por ciento), ascender de categoría (29,4 por ciento) y de percibir un sueldo más elevado (29,1 por ciento). Flexibilidad en el horario, oportunidad de viajar o que la empresa sea innovadora y creativa, son otras de las condiciones laborales más deseadas por los jóvenes.



"El hecho de que para los jóvenes extremeños el principal aliciente a la hora de trabajar para una empresa sea la estabilidad es una respuesta razonable y nada sorprendente, dadas las condiciones del mercado laboral en España. Desgraciadamente, nuestro país presenta las mayores tasas de desempleo de la UE, y este problema es aún mayor en el caso de los jóvenes, por lo que para ellos es fundamental encontrar la estabilidad y priorizan poder mantener un empleo en el tiempo a otras cuestiones", afirma el director del Informe Young Business Talents, Mario Martínez.



Respecto a los factores que consideran más importantes para encontrar empleo, el 43,6 por ciento de los estudiantes contesta que es tener un buen nivel de idiomas, seguido del interés y las ganas de trabajar (43,3 por ciento), tener conocimientos (42,6 por ciento) y experiencia (40,5 por ciento). Contar con un buen expediente académico, tener contactos, el tipo de carrera estudiada y la suerte, son otros de los aspectos que destacan a la hora de conseguir un trabajo, según apunta en una nota de prensa Young Business Talents.



PREDILECCIÓN POR LA UNIVERSIDAD



En cuanto a la elección de estudios, el 66,6 por ciento de los jóvenes extremeños encuestados tienen decidido estudiar alguna carrera universitaria; un 17,2 por ciento aún no tienen decidido qué es lo que va a hacer, y la parte restante (16,3 por ciento) no tienen pensado continuar sus estudios una vez que finalice su ciclo actual.



Respecto a las carreras universitarias que les despiertan más interés, los estudiantes extremeños se decantan por Economía (18,7 por ciento), Derecho (17,5 por ciento) y Humanidades y Ciencias Sociales (16,3 por ciento).



El informe también arroja datos sobre el nivel de preparación de los jóvenes extremeños de cara a su futuro laboral. En este sentido, casi siete de cada diez (68,4 por ciento) opinan que están más preparados que la generación de sus padres. En cuanto a si creen que lo que están estudiando les servirá para su carrera profesional, la mayoría (76,4 por ciento) opinan que sí le será de utilidad.



Al ser preguntados sobre cómo creen que será la situación del empleo juvenil, el 42 por ciento de los extremeños cree que será peor o mucho peor en los próximos cinco años.



Sobre si aceptarían cambiar su residencia a otro país por razones de trabajo, el 70,9 por ciento de los estudiantes contesta que sí, un porcentaje que se sitúa por debajo de la media nacional (77 por ciento), y entre los países preferidos para mudarse se encuentran Estados Unidos (33,1 por ciento), Reino Unido (14,4 por ciento) y Alemania (11,3 por ciento).



Por último, el informe también arroja datos sobre qué actividad profesional les gustaría hacer en el futuro, y en este punto, el 25,5 por ciento de los extremeños querrían ser funcionario o empleado público, seguido de los que querrían emprender (23,6 por ciento), ser empleados por cuenta ajena (12 por ciento) y trabajar como autónomos (9,8 por ciento), mientras que un 29,4 por ciento están indeciso y responde que aún no lo sabe.



Además, el 91,1 por ciento de los jóvenes extremeños ven difícil o muy difícil alcanzar el éxito en el caso de que fueran ellos mismos los emprendedores, y en cuanto a los motivos por los que querrían emprender, la mayoría (44,6 por ciento) lo harían para hacer lo que les gusta, un 28 por ciento para ser su propio jefe, y el 19,7 por ciento para disponer de su propio tiempo sin depender de un horario de oficina.



VII INFORME YOUNG BUSINESS TALENTS

Cabe destacar que el VIII Informe Young Business Talents ha sido promovido y realizado por Abanca, ESIC Business and Marketing School, Herbalife Nutrition y Praxis MMT, organizadores del programa educativo de simulación empresarial Young Business Talents, que hace posible que estudiantes de toda España participen en la toma de decisiones de una empresa virtual.



El objetivo de esta investigación es conocer las actitudes y tendencias de los preuniversitarios españoles, así como identificar las cuestiones más relevantes que pueden influir en su futuro.



La encuesta ha sido realizada durante los meses de septiembre y noviembre de 2022 a un total de 10.641 estudiantes de entre 15 y 21 años que se han inscrito para participar en la edición 2022-2023 de Young Business Talents y que cursan los estudios de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y los ciclos básico, medio y superior de Formación Profesional.