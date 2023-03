230 jóvenes extremeños evidencian la invisibilidad femenina en la Ciencia

La directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Estela Contreras, ha asistido este viernes en el IES Santa Eulalia de Mérida a la entrega de los premios del II Concurso 'Efecto Matilda", acto al que también han asistido los integrantes de los seis equipos finalistas en las categorías Infantil y Cadete.

En el certamen, un total de 230 jóvenes han trabajado para evidenciar la invisibilidad femenina en la Ciencia, según informa la Junta en una nota de prensa.

Así pues, Contreras ha destacado la labor del profesorado para inculcar en el alumnado las ganas de seguir transformando la región y apostando por la igualdad en todos los ámbitos de su vida, y nada mejor, en su opinión, que este 'Efecto Matilda' para conocer a mujeres que han sido "borradas" de la historia, científicas referentes para todas las niñas de hoy, mujeres del mañana.

La responsable del IMEx ha comentado que existen mujeres que no salen en los medios de comunicación, "mujeres anónimas, como ya lo plasmamos en la campaña institucional de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que en su día a día trabajan por el progreso de Extremadura".

Además, según Contreras, la aportación de las mujeres es determinante para hacer de Extremadura una región de progreso y entre ellas se encuentran profesoras, que "inculcan valores y que utilizan la educación como la mejor herramienta para lograr una igualdad real y efectiva".

También ha recordado que cuando se elaboró Estatuto de Autonomía de Extremadura, "del que ahora se cumplen 40 años", se tuvo "muy claro" que se trabajaría por la región contando con toda la ciudadanía, incluyendo a la población femenina extremeña, para así conseguir el progreso de Extremadura.

EQUIPOS GANADORES

Los equipos ganadores han sido el IESO Sierra de la Mesta de Santa Amalia, que ha conseguido el primer y tercer premio de la Categoría Infantil; el Colegio San Calixto de Plasencia, primer premio Cadete y segundo Infantil; el IES de Castuera, segundo premio Cadete y el IES Francisco de Orellana de Trujillo, tercer premio Cadete.

El concurso, cuyo objetivo es dar relevancia a la contribución de las mujeres en las disciplinas Steam y potenciar las vocaciones científicas entre el alumnado y especialmente entre las alumnas, en línea con lo propuesto en el proyecto CITE Colaborativo 'We Can do It' del IES Santa Eulalia, ha consistido en una competición por equipos de dos o tres personas, en dos fases.

Así, la primera fase, eliminatoria, ha consistido en la lectura de artículos, libros, visionado de vídeos y posterior cuestionario sobre algunas científicas mientras que la segunda, más creativa, se ha centrado en la elaboración de un cartel y un podcast sobre la científica elegida, detalla el Ejecutivo regional.

Al mismo tiempo, en esta segunda edición ha participado alumnado de centros educativos de toda Extremadura, contando con 89 equipos inscritos, que han sumado 230 participantes.

El certamen ha sido patrocinado por el IMEX, el Ayuntamiento de Mérida y las empresas Casio, Ebotics, Santillana y Women Steam y la colaboración de Fundecyt-Pctex y la AMPA del IES Santa Eulalia.

Y es que desde el IES Santa Eulalia se pretende instaurar el 'Concurso Efecto Matilda' como una actividad anual del centro, ampliando su repercusión gradualmente, posibilitando la participación de alumnado de otros centros, y encontrar nuevos colaboradores y patrocinadores para ampliar las actividades.

Cabe destacar que al acto también han asistido la delegada provincial de Educación, Olga Luengo; la delegada municipal del Festejos e Igualdad de Género del Ayuntamiento de Mérida, Ana Aragoneses; y la representante de Fundecyt, Mila Cristóbal.

Precisamente, la edil emeritense ha señalado que el Ayuntamiento de Mérida no duda en colaborar en este proyecto porque ésa es la línea de trabajo que está llevando a cabo con una campaña sobre la mujer y la niña en la Ciencia, dentro del Plan de Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres de la ciudad, según informa en una nota de prensa el Consistorio de la capital extremeña.