Investigadores de la UEx crean calcetines que alivian algunas patologías de los pies

Un grupo de investigadores del Centro Universitario de Plasencia de la Universidad de Extremadura (UEx) han creado unos calcetines que alivian algunas patologías del pie como la fascitis o la metatarsalgia.



Así lo ha indicado el profesor del Grado de Podología y responsable de este proyecto, Alfonso Martínez Nova, que ha detallado que la idea parte del grupo de investigación Biopiex que tenía el objetivo de "integrar una placa de descarga en un calcetín" para que funcionara "como alivio" para algunas de estas patologías de los pies.



"Poniendo una diferente cantidad de mullido en una zona o en la otra lo que hacemos es descargar una zona, es decir, que una zona apoye menos en el suelo y, por lo tanto, duela menos", ha explicado en declaraciones a Europa Press Televisión.



A este respecto, Martínez Nova ha destacado que esta idea ha sido patentada por la UEx y hay una empresa "interesada en explotar" este producto que consiste en que "en la misma tela o fibra" que se fabrica el calcetín se ponen "diferentes grosores" en la planta del pie pero "sin elementos extraños" porque va cosido.



El investigador ha apuntado que "muchísima gente" tiene dolores o problemas en los pies ya que "hasta un 23 por ciento de la población puede tener en algún momento determinado dolor en la zona del metatarso".



"Entonces pensamos que con un elemento de la vida diaria como un calcetín, que nos lo ponemos todos los días, pues si podemos darle alguna funcionalidad más para aliviar ese dolor, pues sería fantástico para ello", ha indicado, al tiempo que ha añadido que serviría para "reducir el dolor" a gente "que está mucho tiempo de pie", por lo que "se podría ver muy beneficiado".



Martínez Nova ha subrayado que los cinco investigadores que forman este grupo llevan "unos 3 o 4 años" trabajando en este proyecto que partió de una idea que han ido desarrollando, lo han patentado, posteriormente han buscado una empresa para fabricar el prototipo y lo han testado en una muestra de población para "ver si funciona o no".



En este sentido, ha afirmado que han conseguido demostrar que "ha funcionado" y que "hace el efecto" que pensaban y, a partir de aquí, las empresas se interesan en explotarlo para sacar una línea de calcetines terapéuticos que -ha matizado- "no van a sustituir un tratamiento médico o podológico importante pero sí pueden ayudar en el día a día".



De este modo, ha destacado que la empresa Podox "se ha mostrado interesada en explotar esta idea" y "van a lanzar una gama de calcetines terapéuticos", por lo que es algo que "ya se puede adquirir en la calle".



Y, ha concluido que, "hasta ahora, no había esta gama de calcetines biomecánicos que son para jugar con estas densidades en la planta y son los primeros que existen".