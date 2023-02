La Junta muestra su compromiso para "eliminar cualquier sesgo de género" en la ciencia

La Junta de Extremadura ha querido mostrar este lunes su compromiso y objetivo de eliminar cualquier sesgo de género en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la investigación, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que anualmente se conmemora el 11 de febrero.

Así pues, el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España y la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, han participado en Mérida en la jornada 'El papel de la mujer en el desarrollo de Inteligencia Artificial', organizada por FUNDECYT-PCTEx, a través de la Oficina para la Innovación, en colaboración con el Servicio de Difusión de Cultura Científica de la Universidad de Extremadura.

Durante su intervención, España ha indicado que se trata de unas jornadas para reflexionar sobre el papel de la mujer y la niña en la ciencia y para mostrar el compromiso de continuar trabajando para promover la igualdad de género en dicho campo y en esta ocasión, del impacto de la Inteligencia Artificial en la sociedad, de la brecha de género existente y de los retos y de las oportunidades que ofrece en la región.

En este sentido, España ha subrayado que en Extremadura "estamos creando un ecosistema digital y tecnológico que crece más rápido que el talento que se necesita para cubrir la demanda" y desde la Administración "estamos promoviendo, favoreciendo y facilitando la implantación de empresas que se dediquen a este tipo de iniciativas, para que puedan generar empleo de calidad y donde las mujeres tengan presencia".

Además, el consejero ha hablado sobre la Estrategia de Especialización de Extremadura, cuyo fin es fomentar el desarrollo de políticas dirigidas a especializar en ciertos campos, y uno de ellos, son las TIC, abordadas en la línea que aboga decididamente por la igualdad de género de forma específica, que "es un objetivo en sí mismo transversal en toda la estrategia y en todas las políticas regionales para darle a la mujer el papel relevante que se merece".

"Se está realizando un importante esfuerzo en diferentes etapas educativas para acercar las STEM a las y los estudiantes con asesoramiento para la elección de rama en ESO y Bachillerato y en la Universidad se están aumentando iniciativas para dar visibilidad a las mujeres en dicho ámbito que permiten a las jóvenes tener referencias de mujeres en posiciones y cargos a los que ellas quieren aspirar, que ayudan a concienciar sobre la necesidad de eliminar clichés", ha agregado.

De la misma forma, el titular extremeño de Economía ha manifestado que el reto es crear un futuro más verde, digital, cohesionado socialmente e igualitario y, para abordarlo, son necesarios enfoques y alternativas innovadoras y "solo construiremos un futuro mejor y alcanzaremos una transformación justa y efectiva si sumamos el talento de las mujeres".

SE NECESITA A LAS MUJERES EN LA CIENCIA

Por su parte, Isabel Gil Rosiña ha declarado que un día como el de hoy debe servir para "abrir los ojos" y recordar por qué se necesita a las mujeres en la ciencia, como en otros muchos estamentos y realidades, según informa la Junta en una nota de prensa.

"En la ciencia, concretamente, falta hacer atractivas las carreras STEM para las niñas y tener más referentes. Necesitamos a las mujeres en la investigación y que las miradas y el talento de las mujeres ayuden a construir todo ese mundo nuevo que hay para que no se queden fuera de esa revolución, como nos hemos quedado en otros momentos de la historia. Porque si no, no habrá servido para nada ese camino desde nuestras madres y abuelas de poder estudiar una carrera de ciencias", ha resaltado.

Del mismo modo, la consejera de Igualdad ha asegurado que no todo está hecho. "Por eso, este día por el que la Junta de Extremadura apuesta desde hace ya siete años, esperamos que sirva de alguna manera a las chicas para despertar su interés por el mundo de la ciencia. Un mundo que las necesita", ha argumentado.

Cabe destacar que en el acto inaugural también han participado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado que el Centro Universitario de Mérida tiene "muchas posibilidades de empleo y de emprendimiento", por lo que ha invitado a los asistentes a conocerlo.

El primer edil emeritense ha destacado que el II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida ya recoge un eje de formación denominado 'Impulsar la igualdad de género en la ciencia', tras lo que ha reafirmado el "papel tan importante que tiene la mujer en la ciencia y en la inteligencia artificial".

PROGRAMA PREVISTO EN LA JORNADA

Así, en la bienvenida de la jornada 'El papel de la mujer en el desarrollo de Inteligencia Artificial' ha participado también, junto a los consejeros y el alcalde de Mérida, el director del Centro Universitario de Mérida de la Universidad de Extremadura, Pedro Pardo Fernández, y la directora de la Oficina para la Igualdad de la Universidad de Extremadura, Silvia Soriano Moreno.

Asimismo, público general y alumnos del IES Santa Eulalia de Mérida han asistido de manera presencial a esta iniciativa que se ha emitido también en directo por streaming desde la página web de la Oficina para la Innovación.

De este modo, Rosa Elvira Lillo Rodríguez, Nuria Oliver y Eugenia Paoletti, moderadas por la investigadora de la UEx Josefa Díaz, investigadoras referentes en inteligencia artificial, han visibilizado su trabajo y explicado sus líneas de investigación, todas ellas son "referentes" en un sector con una importante brecha de género.

Las expertas han explicado sus líneas de investigación y, para la matemática emeritense Rosa Elvira Lillo, unas de las ventajas de la carrera científica es la independencia de pensamiento que ofrece. Ésta centra su investigación en la aplicabilidad en matemáticas para apoyar la fiabilidad de las investigaciones y resolver problemas planteados por empresas porque los datos son los "protagonistas" del siglo XXI y gracias a la colaboración de equipos multidisciplinares se puede obtener información muy valiosa en cualquier campo científico, ha destacado la UEx en una nota de prensa.

Por su parte, Nuria Oliver ha explicado su investigación en modelos de redes neuronales profundas y de inteligencia artificial para predecir, por ejemplo, la ocupación hospitalaria durante la pandemia por Covid-19. Así, Oliver ha subrayado la importancia de la inteligencia artificial para lograr un bien social, como movilidad en las ciudades, inclusión financiera, algoritmos que no discriminen o lucha contra enfermedades infecciosas, entre otros.

De la misma manera, Eugenia Paoletti, experta en imágenes hiperespectrales y machine learning, ha recomendado a los estudiantes de Bachillerato que se pregunten qué necesita el mundo, ya que elegir una carrera profesional supone un "ejercicio interior que combine lo que a uno le guste con lo que mueve el mundo, y hoy la tecnología es clave". Además, en este sentido la UEx ofrece una formación en pequeños grupos cercanos.

En relación con la brecha de género en las carreras STEM, las investigadoras coinciden en los estereotipos, los sesgos de género y la falta de referentes femeninos y apuntan que hay que cambiar el enfoque, porque la tecnología ayuda a resolver problemas sociales también.

Lillo ha subrayado también que las mujeres no se sienten atraídas por carreras con prestigio social y Nuria Oliver ha destacado que la tecnología es una de las profesiones que facilitan mejor la conciliación familiar. A su vez las expertas han lamentado la brecha salarial sobre todo en el ámbito empresarial y la existencia de "cierta cultura sexista en ciertos campos como el de los videojuegos".

Finalmente, otra de las cuestiones debatidas es la necesaria mejora de la enseñanza de las matemáticas desde la óptica de ayudar a crear soluciones y del pensamiento creativo.

Cabe recordar que el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se celebra gracias a la Oficina para la Innovación de Extremadura, financiada por la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad de la Junta de Extremadura y la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la UE ("Una Manera de Hacer Europa") al 80%, y se gestiona desde FUNDECYT Parque Científico y Tecnológico de Extremadura.