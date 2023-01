CCOO ofrecerá en Badajoz una conferencia sobre el futuro de prácticas no laborales

CCOO de Extremadura ha organizado una conferencia para este jueves, 2 de febrero, en la Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación de Badajoz, para informar a los estudiantes de las novedades que puede conllevar el Estatuto del Becario que se está negociando entre el Gobierno y los agentes sociales y económicos.

En concreto, la charla se llevará a cabo a las 11:00 horas en el salón de actos de la Facultad y contará con la participación del secretario confederal de Juventud, Adrià Junyent; la responsable de Juventud de CCOO de Extremadura, María Nicolás, y la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón.

Y es que, según avanza CCOO en una nota de prensa, la nueva regulación afectará a las prácticas no laborales, de las que existen, hoy en día, seis modalidades, y cuya normativa "ha de ser reordenada porque genera muchas dudas y situaciones de fraude al aplicarse en casos en los que la relación real es de carácter laboral".

Tal y como están planteadas las prácticas no laborales actualmente, se ha "desvirtuado su naturaleza y finalidad", y, al no respetarse su formulación como mecanismo de aprendizaje complementario, "se ha producido solo un fraude generalizado en su aplicación y la ausencia de un marco de calidad que asegure su correcto desarrollo", señala CCOO.

Entre otras consecuencias, esto configura una "suerte de periferia del trabajo", permitiendo que se produzca la "huida del derecho laboral" y se sustituyan trabajadores por becarios en los centros de trabajo.

Por todo ello, apunta CCOO que "no es novedosa la intención de reconducir esta cuestión, a través de la creación de un Estatuto de Prácticas no Laborales o Estatuto del Becario, tras lo que señala que en el Plan de Choque por el Empleo joven 2019-2021, elaborado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, quedaba establecido el compromiso de elaborar un estatuto de prácticas no laborales, para integrar y regular los derechos de las personas en esta situación, contemplando todas aquellas relaciones en las que una persona se incorpore a la empresa o a cualquier organización pública o privada para adquirir conocimientos prácticos establecidos previamente en su plan de estudios.

En la misma línea, en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia figura la necesidad de aprobar un Estatuto del Becario, vinculado a la aprobación de la Garantía Juvenil Plus 2021-2027.

Asimismo, señala que la aprobación de la nueva reforma laboral, incluye la obligatoriedad del Gobierno a convocar a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para, en el ámbito del diálogo social, abordar el Estatuto del Becario que tendrá por objeto la formación práctica tutorizada en empresas u organismos equiparados, así como la actividad formativa desarrollada en el marco de las prácticas curriculares o extracurriculares previstas en los estudios oficiales.

Para CCOO, los objetivos de la nueva regulación "han de conseguir que se garantice el carácter formativo de las prácticas", que se establezca una protección social adecuada, que se regule el apoyo económico durante su realización y que se habiliten mecanismos para posibilitar el desarrollo de las prácticas con actividad laboral previa.

Por lo tanto, fruto de este escenario, CCOO considera necesario informar a las personas que van a realizar prácticas de cuál va a ser el nuevo marco de las prácticas no laborales, para que sean plenos conocedores de sus derechos y deberes y evitar situaciones de fraude.