Vara: Mientras gobierne PSOE en Extremadura, comedores escolares "siempre serán gratuitos"

Ep/Rd

Así, lo ha subrayado el Secretario General del PSOE Extremeño y, Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en Berlanga, donde ha participado en un acto de convivencia de militantes socialistas de toda la comarca y al que han participado unas 200 personas.

El líder de los socialistas extremeños ha agradecido el trabajo a los alcaldes y concejales socialistas durante la pandemia "por haber estado siempre, por haber dado la cara cuando peor lo estaba pasando la gente", resaltando medidas que ha llevado a cabo el PSOE, desde las instituciones donde gobierna, para ayudar a la gente, como la reforma laboral, la subida SMI y las pensiones.



Según Fernández Vara, "con esta subida, se logra que haya "más igualdad y más estado del bienestar", y ha subrayado que no se puede olvidar que "a todo esto se opuso el PP, al que no le salían las cuentas cuando había que subir las pensiones", pero ahora a los que les salen es a los pensionistas, que "ya tienen una subida digna".



Para el líder PSOE regional, "a la gente hay que preguntarle que quién quiere que gobierne, quien tiene proyecto o quien no lo tiene y si, quiere que seamos nosotros, que nos ayuden con un resultado que nos permita una mayoría estable para que solo hablemos de los problemas de la gente".



Junto con ello, ha subrayado que, "detrás de las cifras hay personas"; en junio de 2015, había 150.000 parados, y el próximo junio habrá, ha vaticinado, 70.000, afirmando que "somos la región que desde el año 2000 más ha convergido con la media española".



Además, ha agradecido la ayuda del Gobierno de España hacia Extremadura, pues "la primera factoría de baterías para vehículos eléctricos llega es gracias al trabajo del presidente del Gobierno, es verdad que hemos hecho nuestra parte, pero había que tener la voluntad de traerlo aquí".



Para acabar, Guillermo Fernández Vara ha asegurado que a esta tierra ahora "no la va a parar nadie y lo que está en juego en mayo es decidir si quieren que esto siga así o dejamos pasar esta oportunidad".



Ha concluido que "estamos en el mejor momento de nuestra historia, vamos a ir a por él, aunque sea a codazos, sin olvidar que el objetivo final, no es ganar para mandar, es ganar para que la gente tenga oportunidades y solo ganando las elecciones podremos seguir cambiando la vida de la gente".



Y, sobre la oposición política en Extremadura, Fernández Vara ha indicado que no le gusta hablar sobre ellos, pero es que ahora no lo hace porque no tiene "nada que decir de ellos, no tienen proyectos, solo saben oponerse y poco más".