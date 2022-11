La inflación paraliza cuatro centros educativos de Extremadura que volverán a licitarse

Ep.



La Junta de Extremadura deberá sacar a licitación nuevamente cuatro grandes actuaciones en centros educativos de la región, tres de ellos de nueva construcción, que suman un importe total de 14,7 millones de euros, tras la paralización de las obras motivada por el sobrecoste que ha supuesto para las empresas adjudicatarias el alza en el precio de los materiales.



Un proceso que retrasará los plazos previstos en la ejecución de las actuaciones, tras no poder la Consejería de Educación alcanzar un acuerdo con las constructoras con las que se ha reunido para tratar de renegociar los respectivos contratos.



Se trata del nuevo centro educativo en Perales del Puerto, cuya actuación cuenta con un importe de adjudicación de 1,2 millones de euros; el nuevo IES de Villafranca de los Barros, por 5,9 millones; las obras de cambio de todas las cubiertas del IES Universidad Laboral, de Cáceres, por 1,6 millones; y el nuevo centro de Educación Especial PROA, de Cáceres.



En este último caso, la Junta detalla que la empresa adjudicataria, Joca, reinició los trabajos en la parcela, pero finalmente ha manifestado que "no puede continuar" con una obra que fue adjudicada por 6 millones de euros, según han informado fuentes de la Consejería de Educación.



Y es que, tal y como ha explicado el portavoz de la Junta, Juan Antonio González, la consejería ha apostado por renegociar los contratos de obras en centros educativos de la región que se encuentran paralizadas al no poder asumir las empresas adjudicatarias el sobrecostes de los materiales.



En caso de no llegar a un acuerdo que satisfaga a la empresa, se trata de alcanzar una resolución amistosa del contrato para poder volver a sacarlo a licitación con los precios revisados, porque el objetivo de la Administración regional es "ejecutar al 100%" todas las actuaciones previstas en el Plan de Infraestructuras Educativas.



Un plan que, según ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha sido preguntado por este asunto, tiene en marcha 155 obras con una inversión global de 63 millones, lo que demuestra que "el plan se está ejecutando y marcha a buen ritmo".



En concreto, a día de hoy se han ejecutado 94 millones destinados a diferentes actuación, incluida la construcción de nuevos centros como el de Cerro Gordo, en Badajoz, así como en Almendralejo o La Zarza.



González, no obstante, ha reconocido que hay centros cuyas obras se encuentran paralizadas, entre ellos el de Perales del Puerto (Cáceres), donde recientemente la comunidad educativa ha protestado en la calle.



Un problema ante el cual la consejería afronta tratando de "renegociar", si administrativamente es posible, los contratos de las obras paralizadas. En caso de no poder revisarse, se opta por una "resolución amistosa" del contrato para poder volver a sacar la obra a licitación, porque lo "fundamental" para la Junta es poder "ejecutar al 100%" el plan de infraestructuras.



Esto es, lo que la Junta puede hacer desde el ámbito administrativo, según ha señalado González, quien comprende el "malestar" que estos retrasos pueden ocasionar en los padres y madres de los alumnos afectados, a quienes ha pedido también que entiendan que se trata de "un momento de especial relevancia" en cuanto a los precios que provoca que haya empresas adjudicatarias que ahora "no pueden hacer frente" a su ejecución.