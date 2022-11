Gutiérrez destaca la conexión del programa 'Centros que Aprenden Enseñando' con la Lomloe

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha destacado la conexión del programa 'Centros que Aprenden Enseñando' con la nueva ley educativa, la Lomloe.

En concreto, la titular extremeña de Educación ha participado este martes, en Cáceres, en la sesión inicial de dicho programa, a la que también ha asistido el director general de Innovación e Inclusión Educativa, Juan Pablo Venero.

Así pues, 'Centros que Aprenden Enseñando', tal y como ha destacado, es una iniciativa que está muy conectada con los objetivos de la Lomloe, una norma que hace especial hincapié en el desarrollo de las habilidades y las capacidades docentes para ofrecer al alumnado una educación "de calidad" y que permita el "desarrollo integral" de cada estudiante.

"Y precisamente la Lomloe tiene un carácter competencial claro, que no es dejar la teoría y los conocimientos a un lado, de verdad. Se trata de conocimiento y de procedimiento y ponerlo en práctica. Que seamos capaces, que nuestros alumnos se desarrollen integralmente y les demos -desde el sistema educativo- las herramientas necesarias para que puedan desarrollarse íntegramente a nivel personal, social y profesional el día de mañana. Tenemos una ley que apuesta por ese camino y nosotros tenemos que ir renovándonos y actualizándonos porque, si no, nos quedaríamos obsoletos y no seríamos capaces de ofrecer una educación de calidad. Por lo tanto, la ley viene a ayudar y a facilitar", ha señalado.

Cabe destacar que este programa está destinado a los centros que impartan Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria y pretende fortalecer la profesión mejorando la competencia profesional docente, tanto a nivel individual, como de centro, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

De hecho, se trata de un programa piloto para enriquecer la respuesta educativa que los centros ofrecen a su alumnado cuya estrategia se basa en mejorar la educación, fortaleciendo la profesión.

Para ello, se pretende alinear adecuadamente las competencias personales del profesorado, las competencias institucionales de los centros y el modo en que estos gestionan el conocimiento profesional y la cultura escolar.

En este proyecto, que tiene una duración de cinco años, participan 38 centros educativos en los diferentes niveles y el curso pasado 700 docentes certificaron en el programa. Están implicados miembros de equipos directivos, coordinadores de estos centros educativos y un elevado número de profesorado de cada claustro.

Además, las personas que participan reciben un certificado de innovación educativa o de formación y cuentan con una persona que ejerce las labores de tutor que guía en los procesos y está pendiente de los centros, de manera personalizada.

Así, también están implicados 18 Centros de Profesores y Recursos (CPR) de la región, las Unidades de Programas Educativos de Cáceres y de Badajoz y otros servicios de la Consejería de Educación y Empleo.