Mérida albergará la Jornada de Internacionalización "Educar sin fronteras"

La Jornada de Internacionalización "Educar sin fronteras", que se celebrará el próximo 15 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida, reunirá a medio centenar de docentes interesados en participar en proyectos internacionales.

En concreto, el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, ha detallado esta jornada que cuenta con más de 500 docentes que han solicitado su asistencia a este foro en el que conocerán proyectos de buenas prácticas y debatirán y reflexionarán sobre la participación de sus centros en proyectos internacionales.

Además, con esta Jornada, que será inaugurada por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se pretende, "dar a conocer los proyectos que desarrollan los centros extremeños y las políticas de la Consejería de Educación y Empleo en torno a la internacionalización de la educación", ha afirmado el responsable.

A este respecto, ha señalado que esta internacionalización contribuye a la reducción de las "barreras y diferencias" entre el modelo de enseñanza rural y el urbano, para mejorar la competencia global del alumnado, y porque los intercambios permiten "seguir favoreciendo la diversidad lingüística y cultural, así como el fomento de los valores europeístas, democráticos y de solidaridad".

PROGRAMA

Así, tras la inauguración institucional, el programa de la Jornada continúa con las dos ponencias principales, tituladas 'Erasmus+ Todo empieza aquí', que pronunciará el director de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), Andrés Ajo Lázaro; y 'Descubrir eTwinning: el camino hacia la mejora', que dictará la jefa de servicio de Gestión de Proyectos Europeos del Servicio Nacional de Apoyo eTwinning en INTEF, Mirian Olga Cecilia Martínez.

Durante la pausa, los asistentes podrán recorrer los puestos en los que 20 centros educativos expondrán sus proyectos europeos y así conocer de primera mano cómo trabajan los docentes extremeños la internacionalización de la educación con Erasmus y eTwinning, según informa la Junta en una nota de prensa.

A continuación, la mesa redonda 'Los programas y proyectos internacionales en Extremadura: movilidad, cooperación e intercambio en el sistema educativo' en la que se hablará sobre diversos programas y proyectos como el Programa 'Escuelas Embajadoras', el Programa LINK: Extremadura en el Mundo. Retorno y Conexión con el Talento, 'Escuelas de Frontera', Hermanamiento con Amiens y la materia Unión Europea, entre otros.

La jornada de mañana finalizará con la actuación teatral "Don't leave me this way", a cargo de un grupo de alumnos del IES Enrique Díez Canedo, de Puebla de la Calzada.

En la sesión de la tarde, los inscritos podrán optar por asistir a uno de los cuatro talleres temáticos programados: el Itinerario inicial, para centros que no han comenzado proyectos; Itinerario intermedio, para centros que han comenzado algún proyecto; Itinerario modo experto, para centros con más de dos proyectos finalizados, e Itinerario FP, para todos los centros con FP.

En su intervención, el secretario general de Educación ha insistido en que, con esta jornada, se da un impulso a la internacionalización de la educación extremeña y ha destacado que "este camino hacia la internacionalización no es nuevo, ya que la Consejería de Educación y Empleo lleva años trabajando en esta dirección".

En este sentido, Amaya ha señalado que Extremadura cuenta ya con 12 centros bilingües, ocho de ellos de Primaria en los que estudian 2.802 alumnos y otros cuatro centros acogidos al convenio con el British Council, en los que 1.050 estudiantes cursan el currículo en el que se integran las dos lenguas y culturas, la española y la británica.

A su vez, en las 292 secciones bilingües de inglés, francés y portugués están matriculados 34.430 estudiantes y, en los 119 centros de Primaria con segunda lengua extranjera, la cursan 9.269, mientras que los 13 centros que ofertan tercera lengua extranjera en ESO (francés, portugués y alemán) tienen 254 alumnos.

Para dotar de docentes los centros y secciones bilingües, la Consejería de Educación y Empleo ha habilitado y acreditado ya a 4.139 docentes y, actualmente, 121 auxiliares de conversación nativos apoyan a los y las docentes en estos centros.

La apuesta por la enseñanza del portugués, con el desarrollo del Plan Portugal en 77 centros y el programa de Escuelas Bilingües e Interculturales de Frontera, entre otros, así como los intercambios escolares que, por primera vez, se llevarán a cabo este curso, son otros de los proyectos relacionados con el plurilingüismo que la Consejería de Educación tiene en marcha.

Otra de las novedades destacadas por el secretario general es la nueva asignatura optativa Unión Europea, que se ha implantado este curso en 3º de ESO y que imparten 69 centros de Secundaria a los 1.214 alumnos y alumnas que la han elegido.

"Extremadura y Madrid son las únicas comunidades que han implantado esta nueva asignatura, pero la Eurocámara ya ha manifestado que es necesaria su implantación en todo el país", ha recordado Amaya.

En cuanto a los proyectos europeos, 113 proyectos Erasmus+ de centros extremeños han sido aprobados este curso y ya son 59 los centros con acreditación Erasmus+, mientras que en la herramienta eTwinning hay registrados 303 docentes extremeños y los centros están desarrollando un total de 307 proyectos de hermanamiento con otros centros europeos.

Con el fin de ayudar a los centros a contactar con socios europeos a través de eTwinning, la Consejería de Educación ha duplicado este curso el número de embajadores eTwinning. Ocho docentes expertos en esta herramienta de hermanamiento asesoran y ayudan a los docentes que quieren participar o desarrollar algún proyecto eTwinnig.