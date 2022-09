CCOO urge derogación urgente decreto que permite despedir en verano a docentes interinos

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha reclamado este jueves la "derogación urgente" del decreto que permite despedir en verano a los docentes interinos.



A través de una nota de prensa, el sindicato ha criticado una vez más la situación de "desventaja" de los interinos extremeños frente a los de otras regiones, por lo que ha insistido en la derogación del decreto de 2012 por el que se regula el régimen aplicable al profesorado interino perteneciente a los cuerpos docentes no universitarios que no presten servicios durante la totalidad del curso escolar.



Y es que esta reclamación, tal y como ha recordado, "no es nueva" por parte del sindicato, pero ha insistido en que el momento actual de cambios normativos a nivel estatal ha puesto de manifiesto la "injusticia cometida sobre este colectivo desde hace más de diez años".



"Este nuevo escenario hace que este cambio sea urgente tal y como trasladamos en la mesa sectorial del 27 de septiembre a la Administración", ha insistido.



"Este decreto además del perjuicio económico que supone para el personal interino extremeño, repercute negativamente en su baremo al no puntuar la experiencia docente de los dos meses de verano. Esta desventaja les afecta a la hora de participar en los procesos de concurrencia competitiva de ámbito nacional, como el concurso de méritos extraordinario de estabilización previsto para el mes de noviembre o el concurso de traslados que se modificará para incluir en el baremo la experiencia como interino/a y funcionario/a en prácticas", ha destacado CCOO.



En esta línea, ha insistido en que los docentes afectados principalmente son todos aquellos que son contratados a partir del 25 de septiembre y prácticamente todo el personal adscrito a programas de refuerzo educativo cuya incorporación "se retrasa sistemáticamente al mes de octubre o como ha ocurrido con el programa Proa plus este curso escolar, al 26 de septiembre".



Además, CCOO ha recordado que antes de la publicación del Decreto 122/2012 los docentes interinos extremeños podían percibir el salario de julio y agosto y el correspondiente reconocimiento administrativo, siempre que hubiesen trabajado al menos 165 días, que es lo que se contempla actualmente en la mayoría de comunidades autónomas.



Este mínimo se elevó a 280 días con el gobierno regional del PP, "recortando derechos laborales adquiridos", aunque, como ha criticado CCOO, en ningún momento la Administración actual "ha tenido voluntad de revertir la situación".



Asimismo, ha apuntado el sindicato que una sentencia del Tribunal Supremo ratificó en 2018 la postura mantenida por CCOO al afirmar que el despido de interinos durante el verano "vulnera el principio de no discriminación recogida en un acuerdo marco de la Unión Europea sobre el trabajo de duración determinada".



Por tanto, CCOO ha exigido que se reviertan los derechos laborales y retributivos previos a los recortes del 2012, y que el verano que corresponde a este curso escolar los interinos que hayan trabajado 165 días o más perciban la totalidad de las retribuciones de julio y agosto y puntúen en ese periodo.



"Se evitará con ello que el colectivo de interinos extremeños no siga posicionado en situación de desventaja en cuanto al reconocimiento de estos derechos respecto a la situación del personal interino del resto del país", ha sentenciado.