UEx comienza curso sin restricciones sanitarias y con previsión cambio de rector

La Universidad de Extremadura ha comenzado este lunes, día 12, el curso académico 2022-2023, siendo el primero sin restricciones sanitarias después de dos cursos en pandemia que vendrá marcado también por el cambio de rector pues, se celebrarán elecciones a final de año y Antonio Hidalgo ya ha comunicado su decisión de no optar a la reelección por problemas de salud, reconociendo no estaba "en condiciones físicas de poder seguir".



El actual rector ha avanzado que las elecciones podrían celebrarse en el mes de diciembre, ya que su intención es que antes del 11 de enero de 2023, día en el que concluye su mandato, "pueda tomar posesión el nuevo rector o rectora", ha dicho.



Eso supondría que el proceso electoral se tendría que convocar en octubre para llevar a cabo la campaña electoral en noviembre y las votaciones en diciembre, según ha confirmado Hidalgo este lunes en una rueda de prensa en Cáceres tras la firma de un convenio de colaboración con el Círculo Empresarial Cacereño (CEC).



Respecto al inicio del curso académico, Hidalgo ha mostrado su satisfacción por que comience con "mayor tranquilidad" y sin tener que dictar normas sanitarias en las clases.



En total, la universidad extremeña, que en 2023 cumplirá 50 años desde su creación, tiene matriculados unos 17.500 alumnos en grados, 1.500 en cursos de doctorado y otros 1.500 estudiantes de másteres.



La carrera más demandada es medicina con una larga lista de espera pero otras como filología francesa no acaban de completar las plazas que se ofrecen, según ha explicado el rector que ha abogado por realizar un diseño de grados generalistas y másteres especializados para adecuarlos a la demanda del mercado laboral.



"En la UEx, quedan muy pocos perfiles profesionales sin tocar pero es necesaria más especialización", ha aseverado Hidalgo que apuesta también por fomentar la Formación Profesional (FP) para adecuarla a la demanda de las empresas.



En este sentido, ha recordado que cada año la universidad extremeña lanza 3.500 titulados al mercado laboral, muchos de los cuales no se quedan trabajando en la región lo que ha calificado de "una perdida para todos".

Por ello, ha insistido en generar nuevas especialidades para que puedan ser absorbidas por las empresas extremeñas, sobre todo lo relacionado con las nuevas energías.