Subirats valora el acuerdo sobre financiación entre la Junta y la UEx

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha valorado el acuerdo sobre financiación para los próximos cuatro años alcanzado entre la Junta y la Universidad de Extremadura (UEx).

Subirats ha realizado estas declaraciones tras mantener un encuentro en Mérida con el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, en donde ha dado a conocer que ha visitado el campus universitario en Mérida y que mantendrá una reunión con el rector, Antonio Hidalgo, y su equipo de gobierno.



El ministro, en declaraciones a los medios, ha defendido que la Universidad de Extremadura y la Junta están haciendo un "gran esfuerzo" en reforzar la universidad, así como en el ámbito de la investigación, intentando que la UEx tenga un papel importante en el desarrollo de la región.



Por ello, ha señalado que las perspectivas son "buenas" y ha subrayado que la línea que se ha seguido a la hora de establecer acuerdos plurianuales en materia de financiación es "clave".



De igual forma, ha considerado que es muy importante el tema de la internacionalización, que la UEx atraiga estudiantes extranjeros, además de que se refuerce la relación con Portugal, en línea a las insistencias de la UE en materia de cooperación transfronteriza, un aspecto éste en el que la UEx tiene un "papel central".



Por su parte, el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, ha destacado que en este encuentro ambos han abordado el proyecto de ley orgánica del sistema universitario, además de destacar el interés del ministro en el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo extremeño y la UEx en cuanto a un marco de financiación estable para los próximos cuatro años.



En este sentido, España ha recalcado que con dicho acuerdo se converge hacia el coste medio nacional de inversión por estudiante con el objetivo fundamental de un desarrollo por parte de la universidad de estrategias y políticas encaminadas a una optimización de los recursos, a un plan específico de reestructuración de las necesidades de personal, un plan de titulaciones para poder adaptarse a la demanda y unos objetivos de calidad docente y calidad investigadora en los próximos años.



De la misma manera, en el encuentro también se han abordado las relaciones de comunidad autónoma con Portugal, para tener en cuenta posibles vías de colaboración transfronteriza con programas relativos a colaboraciones de la UEx con universidades rayanas.



Tras este encuentro entre el ministro de Universidades y el consejero de Economía, Joan Subirats se ha reunido con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y posteriormente, a las 16,00 horas, asistirá a la inauguración del curso de verano 'Retos de la Evaluación de Políticas Públicas en la era post-Covid', en la sede de la Uned de Mérida.



UNIVERSIDADES PRIVADAS EN EXTREMADURA



Por otro lado, a preguntas de los medios sobre la no presencia de universidades privadas en la región, el consejero de Economía ha apuntado que ha habido solicitudes que han seguido los trámites y en un momento determinado se han paralizado su tramitación por no cumplir con los estándares reflejados.



En este sentido, ha recordado España que recientemente se ha modificado el Real Decreto que regulaba las características, necesidades y ofertas que deberían tener las universidades privadas y se está ahora "a la expectativa" de que se pudieran presentar nuevas iniciativas que "en cualquiera de los casos tendrán que seguir cumpliendo con lo que estipula el Real Decreto".



"En virtud de eso no estamos cerrados. Estamos en disposición de que se cumpla la legislación vigente", ha aseverado el responsable autonómico.



También y a preguntas por un posible aumento de la oferta formativa en Extremadura vinculada a la llegada de nuevos proyectos industriales, como la gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata, el consejero ha explicado que ya están llevando a cabo másteres propios por parte de la UEx respecto a dicha iniciativa en concreto.



No obstante, Rafael España ha adelantado que el Ejecutivo regional está en conversación con la UEx para responder a las necesidades que las empresas promotoras de otros proyectos que también están encima de la mesa van a demandar en un futuro inmediato.



"Las universidades, además de estos másteres propios tienen, contemplada en la ley, una serie de opciones o alternativas a través de los cursos de expertos, a través de jornadas más específicas en las cuales y en consideración con las necesidades de las empresas pueden perfectamente formar, asimismo pueden, dentro del capítulo de optativas, dentro de los grados y de los másteres universitarios, pueden también especializar en ciertas cuestiones", ha dicho.