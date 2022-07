Premio para un estudio del Cicytex sobre la conservación de leche materna

Un estudio para mejorar la seguridad alimentaria en la conservación de leche materna del investigador Javier Rocha Pimienta, trabajador en el Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura ha conseguido el tercer premio en un Concurso Internacional HPP Research para jóvenes investigadores.

En concreto, Rocha cuenta con un contrato predoctoral en Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CICYTEX) de Extremadura, financiado por la Junta de Extremadura y el Fondo Social Europeo.

Así pues, se trata de un trabajo para inactivar bacterias patógenas en leche materna mediante tecnología de altas presiones hidrostáticas, que ha obtenido el tercer premio en el concurso convocado por la empresa HIPERBARIC, dedicada al diseño y comercialización internacional de equipos de procesado de altas presiones (HPP).

Además, este certamen está dirigido a jóvenes investigadores, a los que se les requería la publicación previa de resultados prometedores en una revista científica internacional de alto impacto, según informa la Junta en una nota de prensa.

Javier Rocha Pimienta ha conseguido este galardón en la categoría Seguridad Alimentaria y Extensión de la Vida útil por su trabajo, publicado en la revista científica Food Control (editorial Elsevier).

En el estudio se han optimizado, mediante modelos de superficie de respuesta, las condiciones del tratamiento de altas presiones hidrostáticas para la inactivación de dos de los microorganismos de mayor relevancia sobre la seguridad microbiológica de la leche materna: Staphylococcus aureus sub. aureus y Bacillus cereus.

La metodología de superficie de respuesta es la aplicación de un conjunto de técnicas matemáticas y estadísticas que permiten obtener respuestas ante distintas variables y conocer las condiciones óptimas para realizar un proceso.

El objetivo del trabajo era mejorar la seguridad microbiológica de la leche materna preservando la mayor calidad nutricional y funcional, por el aporte que esta tiene al sistema inmune de los neonatos, frente a las tecnologías convencionales que tienen un alto impacto en la pérdida de esta calidad.

Para ello, se han modelizado las condiciones de los tratamientos de HPP, asegurando una mayor inactivación de dichos microrganismos patógenos y un menor impacto sobre los aspectos nutricionales y moléculas inmunológicas presentes en la leche materna.

En definitiva, se trata de conseguir que esta sea lo más similar posible a la toma de un bebé directamente del pecho de su madre.

Javier Rocha Pimienta plantea esta tecnología como una alternativa para preservar la leche materna frente a los sistemas convencionales, la pasteurización, que garantizan la seguridad microbiológica, pero con un alto impacto en las propiedades saludables.

Estas propiedades son muy apreciadas dentro del sistema hospitalario, ya que la leche se considera el alimento más "completo" para aquellos neonatos que requieren de hospitalización y no tienen la posibilidad de ser amamantados.

TECNOLOGÍA HPP

La tecnología de altas presiones hidrostáticas es un tratamiento en frío en el que se somete a los alimentos, previamente envasados, a una elevada presión, superior a la que ejerce el mar en las profundidades de las fosas Mariana, reduciendo los microorganismos y evitando la pérdida de componentes sensibles a altas temperaturas.

En consecuencia, permite conservar los nutrientes esenciales y moléculas inmunológicas, al mismo tiempo que elimina los microrganismos. Javier Rocha Pimienta ha realizado su estudio en el planta piloto de Altas Presiones Hidrostáticas semi-industrial, ubicada en el Instituto Tecnológico Agroalimentario, centro adscrito a CICYTEX.

Su artículo, publicado en la revista Food Control -que dentro del ranking de su categoría ocupa una posición destacada en el primer cuartil-, lleva por título: Bacillus cereus spores and Staphylococcus aureus sub. aureus vegetative cells inactivation in human milk by high-pressure processing, en el que contó con la colaboración de investigadores de esta misma institución: Jonathan Delgado Adámez, Rosario Ramírez Bernabé, Jesús Javier García Parra y Sara Martillanes Costumero.

Cabe destacar que estos premios han sido convocado en tres categorías: Human & Pet Nutrition; Food Safety & Shelf-life Extensión y Sustainability and Product Development. Los premiados se dieron a conocer la pasada semana en la jornada HPP Innovation Week 2022, convocada por la empresa Hiperbaric. A estos premios se han presentado jóvenes investigadores del ámbito internacional, entre los que destacan países como Estados Unidos, Canadá, Portugal, Italia, España y Australia, entre otros.