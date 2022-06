La Diputación Cáceres impulsa el I Campus Inclusivo Tierras de Granadilla en El Anillo

La Diputación de Cáceres impulsa el I Campus Inclusivo Tierras de Granadilla en el que participarán 24 jóvenes y se desarrollará entre los días 27 y 30 de junio en las instalaciones del Centro Internacional de Innovación Deportiva El Anillo, situado junto al embalse Gabriel y Galán.



Además de baloncesto, se realizarán diversas actividades de ocio y lúdicas adaptadas, como actividades acuáticas en el embalse Gabriel y Galán, rutas naturales, observatorio astronómico y visita al pueblo de Granadilla. El campus se clausurará con un partido de baloncesto que tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de Ahigal.



Se trata de un proyecto que se enmarca dentro del programa Diputación Inclusiva y que tiene como principales fines la normalización de actuaciones no segregadas en el ocio y el deporte, la promoción de valores de inclusión y de una imagen positiva de las personas con discapacidad intelectual, así como la no discriminación por razón de discapacidad o sexo.



La diputada de Políticas Sociales de la Diputación de Cáceres, Amelia Molero, ha presentado este lunes este campus deportivo junto a la vicepresidenta de Down Cáceres, Lourdes García; el entrenador en el club de baloncesto Sagrado Corazón, Juan Carlos Márquez, y niñas y niños del equipo de baloncesto inclusivo del citado club.



Molero ha incidido en que "el deporte no es el fondo real de esta iniciativa", sino que también se persigue educar en valores y en que hay que tratar a todas las personas por igual. "Tenemos que normalizar a las personas que tienen alguna discapacidad", ha insistido la diputada, que ha incidido en que la participación de las personas con discapacidad pasa por la adaptación de cualquier deporte o actividad para permitir que personas con y sin discapacidad puedan participar en ellas de manera conjunta, "eso es realmente la inclusión".



Así, ha explicado que este proyecto garantiza la presencia equilibrada de niños y niñas en el campamento, así como de personas con y sin discapacidad. También ha hecho especial hincapié en que acciones como esta "favorecen el respiro para las familias con hijas e hijos con discapacidad, poniendo el valor, la labor de los cuidados, cuya carga de trabajo recae principalmente sobre las mujeres".



Cabe destacar que este proyecto es la continuación de la iniciativa impulsada en 2021 por Down Cáceres y el Club de Baloncesto Sagrado Corazón, con la promoción y financiación por parte de la Diputación de Cáceres, que permitió la creación del primer equipo de baloncesto inclusivo.