Las víctimas de violencia de género menores de edad solo tendrán que declarar una vez

CÁCERES, 10 (EUROPA PRESS)



La Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer, reunida este viernes en Cáceres, ha avanzado en la protección de las víctimas menores de edad, que sólo tendrán que declarar una vez.



La reunión de la comisión territorial ha celebrado un encuentro en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para coordinar las actuaciones que vienen realizando desde las comisiones provinciales y en la que se ha puesto sobre la mesa un nuevo protocolo que permitirá que las menores víctimas declaren solo una vez.



La presidenta del TSJEx, María Félix Tena Aragón, ha destacado en declaraciones a los medios tras la reunión que se trata de víctimas "especialmente vulnerables" y, que "por desgracia, están aumentando".



El protocolo que va a empezar a funcionar en Extremadura en el ámbito policial y judicial pretende, ha indicado Tena Aragón, "evitar la revictimización de los menores" al no tener que repetir los hechos vividos, ha informado el TSJEx en nota de prensa.



La Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer, única en España de este ámbito, ha celebrado este viernes su segunda reunión, y la presidenta del TSJEx ha recordado que nació al entender todas las instituciones implicadas en la lucha contra esta "lacra social" que "era un tema lo suficientemente importante para su puesta en común".



Su composición está integrada por la Administración de Justicia, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Igualdad y el IMEx y de Protección Civil; la Delegación del Gobierno; los cuerpos y fuerzas de seguridad y los colegios oficiales de abogados y procuradores, entre otros.



COMISIÓN TERRITORIAL DE POLICÍA JUDICIAL



Por otra parte, el TSJEx ha acogido también la reunión de la Comisión Territorial de Policía Judicial, en la que se está trabajando en la elaboración de un protocolo único para las actuaciones que llevan a cabo, en cada provincia, en este ámbito.



En la reunión de este viernes han estado presentes además de la presidenta del TSJEx, el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero; el secretario de Gobierno del TSJEx, Domingo Bujalance; el general de brigada jefe de la Zona Extremadura de la Guardia Civil, José Luis Gómez Salinero, así como los presidentes de las Audiencias Provinciales de Cáceres y Badajoz, Letrados de la Administración de Justicia de las audiencias y los jefe de las Comandancias de la Guardia Civil de ambas provincias, entre otros representantes judiciales y policiales.



LA DELEGADA DEL GOBIERNO SUBRAYA LA IMPLICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES



Por su parte, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha puesto de relieve medidas como la incorporación de equipos especializados en violencia de género de la Guardia Civil en todas las comarcas extremeñas para reforzar las medidas de acompañamiento y protección a las víctimas en el medio rural.



"Todas las compañías de la Guardia Civil cuentan ya con expertos en violencia de género para acompañar a las víctimas y darles una seguridad extra al ser unidades especializadas", ha explicado la delegada.



Además, ha destacado el funcionamiento de medidas como el Protocolo Cero, en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que permite ayudar a todas las víctimas e incorporarlas al sistema aunque no presenten denuncia y también la incorporación paulatina de las policías locales a los protocolos de protección a las víctimas, tal y como ha informado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.



"En esta mesa se han puesto a trabajar, como siempre, todas las instituciones para decir que estamos aquí. Aquellas mujeres y menores que necesiten ayuda van a encontrar en las instituciones a alguien que les va a dar la mano para salir de la situación que tienen", ha afirmado.



GIL ROSIÑA DESTACA LA COMISIÓN COMO UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN ESPAÑA



En esta misma línea, la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, que también ha participado en la reunión de la Comisión Territorial contra la Violencia de Género, ha destacado que se trata de una comisión única que no existe en otra comunidad autónoma.



De esta forma, ha recalcado que la misma permite no solo conocer el trabajo que viene desarrollando el Poder Judicial en el ámbito de la violencia de género sino también analizar de manera conjunta cómo están funcionando las medidas de protección y el seguimiento de los casos.



"Desde la Junta de Extremadura hemos compartido con todos los miembros de la Comisión las novedades sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ya que se nos ha pedido a las comunidades autónomas que antes del día 21 de junio remitamos propuestas de mejora y desde la Consejería de Igualdad vamos a trasladar dos propuestas", ha indicado la consejera.



La titular extremeña de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo ha explicado que la primera medida será que se posibilite que la ejecución de los fondos del Pacto sea a través de programas plurianuales para que no sea necesario realizar un "parón" en la atención a las víctimas cada vez que termina un ejercicio presupuestario.



"En segundo lugar, ya que se están impulsando los centros de crisis de atención a las víctimas de violencia sexual, desde la Junta de Extremadura solicitaremos que el presupuesto del Pacto de Estado tenga una vía específica de financiación para esta atención, ya que si vamos a construir una vía propia de respuesta a este problema es necesario contar con recursos específicos", ha declarado.



Finalmente, Gil Rosiña ha agradecido y valorado la implicación de los órganos judiciales extremeños en la incorporación de una perspectiva de género que está permitiendo una "optimización" de los recursos, según ha informado la Junta en una nota de prensa.