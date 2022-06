El 12% de los jóvenes extremeños, de entre 14 y 30 años, apuesta de forma habitual

Rd./Ep.



El 12 por ciento de los jóvenes extremeños de entre 14 y 30 años apuesta de forma habitual y el 3 por ciento de los jugadores tiene una "posible relación complicada" con el juego, con indicios de problemas en distintas áreas, como relaciones familiares, sociales o estudios.



Por género, los porcentajes en esta categoría son de un 5,3 por ciento chicos y un 1,4 por ciento chicas. Asimismo, un 4,5 por ciento de las personas que juegan podrían ser posibles jugadores en riesgo en un futuro, siendo un 8,2 por ciento chicos y un 2,5 por ciento chicas.



Finalmente, las personas que no presentan problemas de juego serían el 92,6 por ciento de la muestra, siendo un 86,5 chicos y un 96,1 por ciento chicas.



Estos resultados aparecen recogidos en el estudio 'Juegos de azar, apuestas y videojuegos en la juventud extremeña' del Consejo de la Juventud de Extremadura y desarrollado por un grupo de investigación de la Universidad de Extremadura (UEx) que ha sido presentado este lunes en la Asamblea de Extremadura.



El acto de presentación ha contado con las intervenciones de la presidenta del CJEx, Olga Tostado; del vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles; de la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura, Rocío Yuste, y de algunos de los investigadores participantes.



MÁS DE LA MITAD DE LOS MENORES SABRÍAN CÓMO APOSTAR



Otros datos relevantes que arroja la investigación es que más de la mitad de los jóvenes menores de edad sabrían cómo apostar fácilmente, a pesar de que esto sea ilegal, y que más del 54 por ciento de los estudiantes tienen un local de apuestas de camino a su centro educativo.



Algo que, según la presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura, quiere decir que la Ley 1/2019 que regula el impacto de las casas de apuestas no está siendo del "todo eficaz", ya que, al no ser retroactiva, no se ha podido actuar contra los establecimientos ya instalados en la comunidad.



Tostado ha puesto en valor que esta investigación no solo aborda el impacto de las apuestas entre la población joven extremeña, sino que también se centra en los juegos de azar y videojuegos, y ha señalado que, cuando se empieza siendo menor de edad, el juego patológico se convierte en un "factor de peligro mayor".



MAYOR VULNERABILIDAD EN BARRIOS EMPOBRECIDOS



La investigación también ha señalado que los jóvenes que viven en barrios empobrecidos tienen una mayor vulnerabilidad, además de conformar la población joven un colectivo de riesgo al tener menos poder adquisitivo. En esta línea, Tostado ha indicado que la motivación económica, unida a entender el juego como una actividad de ocio, representan las causas de iniciarse en el mismo.



También ha planteado que el género es un factor influyente, ya que los jóvenes varones apuestan con una mayor frecuencia que las mujeres, en las que reside un mayor estigma social en el caso de ser adicta al juego, aunque, no obstante, ha indicado que se está dando un aumento por ser ellas acompañantes a los locales de apuestas y juegos.



NORMALIZAR LAS APUESTAS COMO PARTE DEL OCIO



Por su parte, la profesora de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Extremadura y responsable del estudio, Karmele Mendoza, ha mostrado su satisfacción por el estudio, ya que aporta bastante información al tener cuatro fases distinguidas.



Del mismo modo, Mendoza, en declaraciones previas a su presentación, ha valorado que los jóvenes extremeños están normalizando el ir a establecimientos y hacer apuestas deportivas como parte de su ocio, algo que debería hacer reflexionar sobre la necesidad de aportar nuevos espacios para la población joven.



"Están un poquito, podríamos decir, expulsados de la ciudad y los establecimientos de juego han sabido ocupar esa carencia de espacios para los jóvenes", ha aseverado.



Por ello, ha considerado que es una oportunidad para repensar que los jóvenes necesitan espacios en los que se puedan definir y espacios de ocio saludables y no ligados al consumo de juegos de azar.



Sobre si se encuentran diferencias entre los jóvenes que residen en entornos rurales y urbanos en la región, Mendoza ha reconocido que en los núcleos urbanos se acumula un mayor número de establecimientos de juego, aunque ha aseverado que cualquier persona con un dispositivo móvil puede acceder al juego.



También ha planteado que cuando los jóvenes van a la universidad se da un menor control parental y tienen acceso a una mayor economía, lo que puede contribuir a iniciarse en el juego.



ABORDAR LAS ADICCIONES DE MANERA INTEGRAL



Por su parte, el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha abogado por "abordar de una forma integral las adiciones sin sustancia, porque si altera nuestras vida social y familiar, es juego patológico”.

Y es que, según sus palabras, cuando el ocio lúdico “se convierte en algo que interrumpe las funciones de socialización del individuo, la vida en familia y con amigos, cuando todo eso se destruye, y a veces sin darse cuenta, es juego patológico”.

Así pues, el titular extremeño de Sanidad, tras felicitar al Consejo de la Juventud por realizar investigaciones innovadoras socialmente, ha reconocido que la legislación no ha impedido que se produzcan casos de juego patológico en menores de edad.

A su entender, “la forma fácil es legislar pero es más útil la motivación que la prohibición”, por lo que ha expuesto la necesidad de abordar el problema de forma integral, globalmente, desde todos los puntos de vista porque es “interés común” de toda la sociedad.

Igualmente, para Vergeles hay aspectos que se pueden extraer de la investigación y sobre los que hay que reflexionar para dar soluciones desde “el legislativo y el ejecutivo”, según informa la Junta en una nota de prensa.

En este sentido, el consejero de Sanidad se ha referido a la normalización del juego, algo que hay que “repensar”, porque es una mezcla de consumo, educación u ocio juvenil, y esa normalización, ha asegurado, es la que puede generar el juego patológico.

El estudio también revela que un porcentaje de los jóvenes entrevistados se adentran en las apuestas por dinero, pero el foco es que los jóvenes, en su gran mayoría, entran en los juegos “para llenar su tiempo de ocio”, ha apostillado.

Por tanto, Vergeles ha indicado que si tenemos una Ley de Ocio en Extremadura es necesario que los jóvenes participen, pues una parte de lo que ocurre es que el ocio ocupa una forma central de su tiempo.

Finalmente, el consejero de Sanidad ha situado el problema en el lado asistencial por lo que ha apostado por una orientación profesional a las adicciones sin sustancia y ha dicho que “si el juego es una forma de socializarse no podemos dejar que sea un problema de salud”, ha sentenciado.



EXPLORAR FÓRMULAS DE INTERVENCIÓN



Finalmente, la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura, Rocío Yuste, ha destacado el compromiso de los agentes implicados en mejorar las condiciones de los jóvenes para asegurarles así un mejor futuro.



Así, Yuste ha abogado por abordar el "malestar" de la juventud y se ha mostrado a disposición del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, a la hora de explorar conjuntamente fórmulas de intervención que se centren más en asesoramiento personalizado que en exclusivamente en una terapia clínica, ha dicho.