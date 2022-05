UGT transmite su "pérdida de confianza" en la Junta en materia de educación

La Federación de Servicios Públicos de UGT en Extremadura ha transmitido su "pérdida de confianza" en la Junta en materia de educación, y rechaza la "ausencia de negociación" de la consejería con los sindicatos de educación en las Mesas Sectoriales, que se han convertido en "meras mesas informativas".



Y es que, tal y como informa el sindicato en una nota de prensa, se trata de unas mesas sectoriales a las que se plantea no acudir, e incluso la convocatoria de movilizaciones, si la Consejería mantiene su "monólogo" en esta materia, y a tenor de los "acuerdos incumplidos" del año 2018 y los "derechos perdidos aún por recuperar".



Entre ellos incluye la vuelta a las 18 horas lectivas en enseñanzas medias, la reducción de estas para los mayores de 56 años, la "ausencia de negociación" de la carrera profesional docente, la "interrupción en la negociación" de los permisos y licencias del profesorado, que se encuentra "inconclusa" para el próximo curso, entre otras.



Por otro lado, tras haber solicitado durante años la consolidación de plantillas orgánicas en los centros educativos y la convocatoria de la totalidad de las plazas disponibles, para aumentar la estabilidad y calidad de la enseñanza en Extremadura, UGT se ha "sorprendido enormemente" por el "número elevado" de plazas que la Administración ha "tenido guardadas y no han sido ofertadas en concurso de oposición y posteriormente en concurso de traslados".



Asimismo, ha rechazado también la gestión de la Administración en la mesa de negociación de los procesos de estabilización, donde UGT propuso un borrador elaborado con "mejoras sustanciales" para los docentes interinos extremeños que ha sido "ignorada" por la Consejería de Educación.



"No se ha negociado un futuro mejor para los interinos de nuestra comunidad, que ven peligrar su puesto de trabajo al poder venir personal docente de toda España a consolidar su plaza", advierte el sindicato en su nota de prensa.



También ha solicitado una modificación del calendario escolar, de modo que el inicio del curso comience el 12 de septiembre, con "margen suficiente" para la organización de todo un curso escolar, como son la adaptación de las programaciones a la nueva ley, confección de horarios, claustros, reuniones de coordinación pedagógica, reparto de libros, entre otras tareas.



Además, sobre la mesa sectorial del pasado 5 de mayo, en la que se negoció la designación de la figura del coordinador de bienestar social en los centros educativos y en la que UGT presentó sus propuestas, que fueron "aceptadas buena parte de ellas", ahora el sindicato se encuentra con que "ninguna ha sido incluida" en la Instrucción 7/2022 de 9 de mayo, de lo cual deduce una "falta de respeto hacia la mesa de negociación con los representantes del profesorado".



Otra cuestión "muy reivindicada" por los centros, asegura UGT, es el mantenimiento de las plantillas y la exigencia a la Administración para evitar las supresiones de docente en los mismos. Por esta razón, el sindicato solicita una "negociación seria, que aborde las plantillas funcionales según sus necesidades y la mejora educativa con bajadas de ratios".



A este respecto, recuerda que durante la pandemia "la bajada de las ratios en los centros favoreció la calidad de la enseñanza, los resultados académicos y la convivencia escolar".



Para finalizar, UGT exige a la Administración "seriedad y rigor" en las mesas de negociación, para que "dejen de ser meramente informativas y acepten lo acordado en ellas", y amenaza con no acudir a más encuentros de este tipo y con la convocatoria de movilizaciones en caso de que "seguir en esta línea".



"Le pedimos a la Consejería de Educación que busque fórmulas de avance en la mejora de la calidad de la educación y abandone definitivamente la receta del recorte y del monólogo en el que tristemente se ha instalado", concluye el sindicato.