CCOO no va a la reunión con Educación sobre la ley de violencia infantil

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha decidido no asistir a la Mesa Sectorial de Educación prevista este mismo jueves, convocada por la Consejería de Educación y Empleo, en la que se comunicará la decisión de qué profesionales van a encargarse de la coordinación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) en los centros educativos de infantil, primaria y secundaria de Extremadura.



En concreto, el motivo esgrimido para justificar esta ausencia es que no ha habido "ni negociación, ni diálogo" con los representantes de los trabajadores del ámbito educativo. "La Consejería de Educación y Empleo vuelve por sus fueros", señala esta organización sindical en una nota de prensa.

En esta ocasión, el sindicato explica que pretende "pasar de puntillas" sobre un tema "tan importante" como es una ley orgánica de prevención de la violencia infantil, designando responsables "a coste cero" entre el propio personal ya existente en cada centro educativo y "sobrecargando aún más de funciones a los equipos directivos y resto de plantilla".



Con esta nueva decisión de la Administración "queda claro que pretende darle un mero curso burocrático para salvar la foto, que nada tiene que ver con el espíritu" de esta Ley y que "no toma en consideración la trascendencia" que esta puede tener para la población infantil y juvenil de la región.



La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura muestra su oposición frontal a esta "nueva decisión unilateral", que pasa por mesa como "una instrucción, como puro trámite para informar de estas designaciones, de nuevo sin negociación ni diálogo alguno con los legítimos representantes de los trabajadores del sector".



Desde el sindicato manifiestan su "total desacuerdo" con la manera en la que se está planteando la figura de coordinación de bienestar y protección, como ya manifestaron en el mes de enero tras las declaraciones del secretario general de Educación, Francisco Amaya, sobre el perfil profesional que habría de acometer la nueva regularización de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) en los centros de educación infantil y primaria.



Una ley que "no afecta solo y exclusivamente a centros de educación infantil, primaria y secundaria", sino que es de aplicación universal en centros sanitarios, asistenciales, de menores, de reorganización de actividades y centros educativos.



Igualmente resaltan que esta ley surge en respuesta a una petición internacional de Save the Children, que ha tenido su trasposición en una ley orgánica a nivel estatal para darle toda la relevancia que el tema merece.



PLAZAS ESPECÍFICAS



Por ello, exigen que se "reevalúe" la situación de la implantación de la LOPIVI en los centros de infantil, primaria y secundaria de Extremadura y vuelven a solicitar que, con carácter de urgencia, se convoquen "plazas específicas" adecuándose a los distintos perfiles profesionales que puedan acometer esta función.



Por todo lo anterior, CCOO ha decidido no asistir como "convidados de piedra a una mesa más", porque "no va a ser partícipe de una puesta en escena cuya finalidad es que parezca consensuada una decisión, que va a afectar negativamente a jóvenes, docentes, equipos directivos y profesionales cualificados que podían tener aquí la oportunidad de la creación de plazas para desarrollar sus funciones convenientemente".



Finalmente, exigen a la Consejería de Educación y Empleo que "deje de utilizar este tipo de estrategias para tratar de implantar leyes de carácter básico y estatal a coste cero en Extremadura", concluye la nota.