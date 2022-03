JJSS de Extremadura destaca que Sánchez cumple sus compromisos con los jóvenes

Ep.



El secretario general de Juventudes Socialistas (JJSS) de Extremadura, Fede González Trinidad, ha destacado que el Gobierno central de Pedro Sánchez está dando "cumplimiento" a sus "compromisos" adquiridos con los jóvenes de la región y de toda España tanto en materia de becas como de creación de empleo, algo que según ha subrayado "beneficia el status quo" de este colectivo.



En todo caso, ha incidido en que su organización se mantendrá "reivindicativa" con el Gobierno de España y con la Junta de Extremadura "para que se siga trabajando incesantemente" en medidas como la eliminación de las prácticas no remuneradas, que fue aprobada el pasado mes de febrero en el Parlamento Europeo, aunque "con el voto en contra de los conservadores".



Al mismo tiempo, ha subrayado que los jóvenes necesitan también que desde las instituciones se continúe trabajando en la creación de empleo, sobre todo en las zonas rurales. "Hay que crear empleo, hay que crear mucho empleo y de calidad para fijar la población joven en sus municipios, para que nadie tenga que volver a irse por obligación, y que quien quiera irse de su tierra se vaya por gusto", ha subrayado Fede González en rueda de prensa este jueves en Mérida.



En este sentido, ha defendido que debe trabajarse para que los jóvenes tengan asegurado que "las puertas de su tierra, de su casa estarán abiertas por un futuro prometedor y lleno de oportunidades", teniendo en cuenta que "sólo apostando por el empleo joven y de calidad" se podrá crear "un futuro próspero" en la región en el que poder desarrollar un "proyecto de vida", ha dicho.



En la misma línea, ha incidido en la necesidad de trabajar para "conseguir que retorne el talento" que hay fuera de la región, algo que según Fede González se empezará a notar "dentro de muy poco tiempo" después de haberse aprobado recientemente la Ley de Reto Demográfico de Extremadura.



Al respecto, tras resaltar que dicha norma fue aprobada por todos los grupos políticos en la Asamblea, ha destacado que la ley "garantiza a los pueblos y a la gente joven derechos tan importantes como el acceso a una vivienda digna, el empleo de calidad, la digitalización, la apuesta por el talento, la sanidad pública, la educación de calidad y evitar la exclusión financiera", entre otras medidas.



BECAS



Durante su comparecencia ante los medios, Fede González ha resaltado así que el Gobierno central está dando "cumplimiento" a sus compromisos adquiridos tras "largos" años de recortes en Educación del PP, de tal forma que ahora el Ejecutivo nacional invierte "muchos más recursos" en el sistema de becas para facilitar la educación y la formación de los jóvenes, y para "garantizar un ascensor social justo y equitativo".



Así, ha recordado que el Gobierno de España ha invertido un 44 por ciento más en el presupuesto de becas desde que Sánchez es presidente del Gobierno.



En concreto, mientras que en el último presupuesto del Gobierno central del PP de Mariano Rajoy para el sistema de becas fue 1.493 millones, ahora el Gobierno socialista de Pedro Sánchez destina 2.150 millones en becas de ayudas al estudio en 2022, ha incidido.



Ha celebrado esta noticia ya que gracias a esta "mayor inversión" en este año 2022 las becas de ayudas al estudio podrán solicitarse "antes" con el fin de que también sean abonadas "antes" a los estudiantes y que éstos no tengan que costearse de su bolsillo los primeros meses del curso como ocurría hasta ahora.



"Esto es una magnífica noticia que estamos seguros que contentará al estudiantado extremeño y al de toda España, ya que tenemos un Gobierno que apuesta firmemente por la igualdad social con medidas como ésta que garantiza la igualdad material en el acceso a la educación", ha resaltado.



En este sentido, tras recordar que el plazo de presentación de solicitudes de becas del Ministerio de Educación es del 30 de marzo al 12 de mayo, ha avanzado que Juventudes Socialistas realizará campañas de información sobre las novedades en el sistema de becas para que los estudiantes estén informados de las mismas y las puedan pedir "en tiempo y forma".



Además, Juventudes Socialistas de Extremadura se pone a disposición de los jóvenes que necesiten cualquier tipo de consulta o ayuda, a través de las redes sociales y del correo electrónico de la organización.



EMPLEO



Por otra parte, en materia de empleo, González ha incidido en que se están cumpliendo "objetivos históricos" como el conocido el pasado mes de febrero relativo a que el 95 por ciento del descenso del paro se produjo entre la gente joven, lo que supone "una muy buena noticia" para el colectivo, y ha añadido que en Juventudes Socialistas esperan "ansiosos" más datos como éste "por muchos meses consecutivos" para "por fin" conseguir la "estabilización" del empleo y poder emanciparse los jóvenes.



En todo caso, el secretario general de Juventudes Socialistas de Extremadura ha indicado que su organización se mantendrá siendo "reivindicativa" con el Gobierno de España y con la Junta "para que se siga trabajando incesantemente" en medidas como la eliminación de las prácticas no remuneradas, así como en la creación de puestos de trabajo para el colectivo juvenil.