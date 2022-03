Solo 7% de adolescentes cumple consejos de actividad física, sueño y tiempo en pantallas

Solo un 7 por ciento de jóvenes y adolescentes cumplen con las recomendaciones de actividad física, sueño y tiempo de exposición a pantallas, que se asocian con beneficios positivos para la salud, mientras que uno de cada cinco no cumple con ninguna de las tres recomendaciones.



Así se recoge en un metaanálisis realizado por investigadores de la Universidad de Extremadura (UEx), de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como del centro de investigación biomédica Navarrabiomed de Pamplona y del Children's Hospital of Eastern Ontario (CHEO) Research Institute de Ottawa (Canadá), en el que han examinado el grado de cumplimiento de las recomendaciones de actividad física, sueño y tiempo recreativo de pantallas desde la etapa preescolar hasta la adolescencia en niños de Europa, Asia, América latina, América del norte y África.



Así pues, en el estudio, según explica el miembro del Grupo de Investigación de la UEx Análisis Comportamental de la Actividad Física y el Deporte y uno de los autores del estudio, Miguel Ángel Tapia, "se constata que solo el 7,12 por ciento de los niños y jóvenes analizados cumplen las tres recomendaciones señaladas", que son mayores en chicos que en chicas, así como en jóvenes de América del Sur y Asia.



Además, afirma el investigador, "uno de cada cinco no cumplió con ninguna de las tres recomendaciones", mientras que en el caso de España, "se identificaron tres estudios que señalaron que entre un 1,7 y un 5,4 por ciento de los adolescentes cumplen las tres recomendaciones, mientras que entre un 5 y un 9 por ciento no cumplieron ninguna de ellas".



Los resultados también sugieren que, a medida que los jóvenes pasan de la etapa preescolar a la adolescencia, cumplen un menor número de estas tres recomendaciones, y en ese sentido, explica Tapia que "el 11,26 por ciento de los preescolares cumplían las tres recomendaciones, en niños un diez por ciento, y en adolescentes tan solo uno de cada tres, especialmente en las niñas", explica.



Para los autores del estudio estos resultados revelan "un problema de salud pública mundial que necesita acciones inmediatas y coordinadas entre todos los agentes de influencia", tanto educativos como comunitarios o políticos, ante el que, según reafirma el investigador, "no solo es importante diseñar estrategias para incrementar la actividad física y la duración de sueño, sino también implementar medidas para reducir el tiempo recreativo de pantalla, especialmente en adolescentes".



Igualmente, los expertos consideran que el entorno escolar es el ideal para llevar a cabo programas de intervención a través de distintas técnicas adaptadas a las diferentes etapas escolares como infografías, debates, charlas dirigidas, en los cuales se les proporcione a los alumnos toda la información necesaria, según informa la UEx en una nota de prensa.



De la misma forma, añade Tapias, "los datos nos llevan a pensar que hay que actuar de forma diferentes en chicos y chicas, puesto que las chicas tienden a tener bajos niveles de actividad física y los chicos, a pesar de mantener un alto nivel de ejercicio físico, suelen también aumentar de forma desproporcional el tiempo recreativo de pantallas", concluye.