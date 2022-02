Un estudio del CJEx expone la creciente problemática de salud mental entre los jóvenes

El estudio 'Juventud en Extremadura 2021', realizado por el Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) y presentado este martes en la Asamblea, ha destacado la creciente problemática de salud mental entre los jóvenes, a lo que la presidenta de este órgano, Olga Tostado, ha reclamado una estrategia integral de atención a la salud mental de este tramo de la población.



Y es que, según sus palabras, "más del 50 por ciento de los participantes en la investigación han tenido síntomas relacionados con la ansiedad, algo que no es aceptable en una sociedad como la actual".



Otros datos significativos del estudio, en el que han participado 1.150 jóvenes, es que solo el 12 por ciento de los jóvenes viven únicamente de sus ingresos o solo un 10 por ciento vive en domicilio propio o con una pareja mientras más del 87 por ciento tienen que compartir vivienda con la familia u otras personas.



Frente a ello, destaca que casi el 70 por ciento de la juventud de la región está "muy o bastante satisfecha" con su vida en Extremadura destacando su identificación territorial con la región antes que España, Europa o la humanidad en general.



En esta línea, Tostado ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos para que esta investigación sirva de base de las futuras políticas públicas orientadas a la juventud y el desarrollo de Extremadura, además de destacar la importancia de las oportunidades laborales para la juventud a la hora de conseguir la emancipación o incentivar el retorno del talento joven.



Por ello, el CJEx ha encargado esta investigación a un equipo investigador multidisciplinar de la Universidad de Extremadura, formado por Rocío Yuste, Víctor M. López, Eva M. Pérez y Teresa Alzás como coordinadora del estudio, según ha destacado el órgano que encabeza Olga Tostado en una nota de prensa.



Además, en el acto de presentación han participado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, y el rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Antonio Hidalgo.



IMPULSO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL



De este modo, durante su intervención, el jefe del Ejecutivo regional ha advertido sobre los cambios que se están produciendo en el ámbito de la formación y su relación con la empleabilidad, así como el impulso de la Formación Profesional en la Comunidad Autónoma.



Así lo ha expresado el máximo mandatario extremeño durante su intervención en el acto conmemorativo del XXXVII Aniversario del Consejo de la Juventud de Extremadura, que ha tenido lugar en Mérida, y en el que también se ha presentado un informe sobre los retos de la juventud extremeña en la actualidad. Al acto ha asistido también la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña.



Ante los presentes, el presidente autonómico, que ha felicitado al Consejo de la Juventud por la elaboración del estudio, se ha mostrado convencido de que "la formación está cambiando porque está cambiando la sociedad en la que nos vamos a mover".



En este sentido, Fernández Vara ha afirmado que "no solo existe la Universidad" sino que, en este momento, la cualificación profesional que demandan muchas de las empresas que se van a instalar en la región están relacionadas en gran medida con perfiles de Formación Profesional, como soldadores, técnicos en electrónica o electricistas. Además, ha añadido, son perfiles que tienen una consideración, dentro de las empresas, "muy pareja" a los de las titulaciones de grado.



Así, ha recordado que cuando la comunidad recibió las transferencias educativas tenía 10.000 alumnos de FP y ahora tiene 20.000, pero es que seguramente tendría que tener 30.000, según ha sostenido, además de recalcar que no se debe mirar "como un fracaso histórico" el hecho de que "en un momento dado se nos hayan caído algo las matrículas universitarias".



Esto no habría que valorarlo necesariamente como algo "malo", sino que, tal y como ha subrayado, puede ser "un aspecto positivo", ya que se está asistiendo a una "resituación de la formación en relación con la empleabilidad", según informa la Junta en una nota de prensa.



Fernández Vara también ha avanzado que, según datos que le ha facilitado el ministro de Seguridad Social y Migraciones, Extremadura es la comunidad donde más ha aumentado en los dos últimos años el empleo relacionado con las tecnologías de la comunicación y los servicios informáticos, con un 24 por ciento.



UN DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN



El presidente también ha tenido palabras de elogio para el informe sobre la juventud extremeña, ya que, ha señalado, es fundamental hacer un "diagnóstico de situación" antes de tomar decisiones. De esta forma, ha sostenido que el estudio ofrece un "programa marco" para quien desee consultarlo y que establece los principales "retos de la gente joven para el futuro".



En relación con el estudio, Fernández Vara ha calificado como una "sorpresa" todo lo que tiene que ver con la salud mental, y ha llamado la atención sobre "la cantidad de gente joven" que toma medicamentos como ansiolíticos, tranquilizantes y antidepresivos.



Por ello, el jefe del Ejecutivo regional ha destacado la importancia de diagnosticar los trastornos de personalidad a edades tempranas y tratarlos "en el entorno adecuado y con los medios adecuados", y ha puesto de manifiesto la reciente creación de las unidades de salud mental infanto-juvenil en el Servicio Extremeño de Salud.



De la misma forma, Fernández Vara ha insistido en la necesidad de dotar a los servicios públicos sanitarios de recursos en el ámbito de la salud mental, un aspecto que hace 30 años no entraba entre las prioridades.



Por otro lado, el presidente de la Junta ha advertido de que cuando los jóvenes se marchan a otros lugares a vivir experiencias no hay que tomarlo siempre como "un castigo" sino que, en una sociedad tan cambiante, los jóvenes de hoy toman decisiones vitales como ésas.



Lo que sí es importante, tal y como ha añadido, es que "quien no quiera irse" no se vea obligado a hacerlo, y ha manifestado que, en el ámbito de las políticas públicas, lo más importante para luchar contra la despoblación es tener "un trabajo digno y una vivienda digna", ha sentenciado.



BLANCA MARTÍN DESTACA LA UTILIDAD DEL INFORME



En esta misma línea, a presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha destacado la utilidad del informe sobre la situación de la juventud extremeña realizado por el Consejo de la Juventud de Extremadura y la Universidad de Extremadura para los trabajos que los diputados llevan a cabo en la Cámara autonómica.



"Es un informe cuya lectura recomiendo a todos y a todas, pues ofrece datos muy interesantes sobre la realidad sociopolítica de los jóvenes en la región", ha apuntado Martín, quien ha destacado la información relativa a las diferencias entre los y las jóvenes que viven en entornos rurales y urbanos.



Para finalizar, el rector de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo, ha considerado que es preciso aprender a escuchar a la juventud y ha considerado que este estudio es una herramienta acertada para permite construir propuestas transformadoras para crecer como sociedad, según ha informado la Asamblea en una nota de prensa.