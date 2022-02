Nuevo CEIP 'Ortega y Gasset' Almendralejo está funcionando "con total y plena normalidad"

Ep.

El secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, ha recalcado que el nuevo CEIP 'Ortega y Gasset' de Almendralejo (Badajoz), tras su traslado del centro a las afueras de la ciudad, está funcionando "con total y plena normalidad".

"A día de hoy y casi desde el primer día el colegio en un nueva ubicación está funcionando con total y plena normalidad y de hecho el Colegio 'Ortega y Gasset' de Almendralejo es el primer colegio en Almendralejo que va a tener un aula de dos años, que ha comenzado hoy, y un aula de un año, donde ha sido tanto el numero de solicitudes que hemos recibido que vamos a tener que baremarlo", ha incidido.

Así, y en respuesta a preguntas de los medios, Amaya ha considerado que pensaba que no tendría que explicarse al respecto, pero en relación a un atropello sufrido este pasado lunes por un menor en las inmediaciones de dicho colegio, ha asegurado que cuando un niño sale de un autobús y se produce un atropello este incidente se registra o porque el menor se ha despistado y no ha cumplido con la señalización o porque el coche no ha tenido en cuenta que el niño pasaba.

"¿Qué tiene que ver eso con la práctica docente?. ¿Qué tiene que ver eso con el funcionamiento?. Hay un servicio de autobús, está perfectamente señalizado, las obras que denuncia la plataforma no son obras que están relacionadas con el centro, sino que son obras que justamente tienen que ver con una zona que está bastante después del centro", ha añadido.

Por ello, ha considerado que es conveniente contextualizar lo que está pasando, ya que "no hay ningún problema educativo" en la nueva ubicación del Colegio 'Ortega y Gasset' y las obras "no afectan al desarrollo educativo de los niños", sobre los que ha dicho que le consta que tanto el alumnado como las familias están "felices".

De esta forma, ha asegurado que el incidente ha podido ocurrir en cualquier otro colegio de la región, ya que la zona en cuestión está "perfectamente señalizada" y de lo que se trata, ha dicho, es de reflexionar sobre por qué se asocia al cambio de ubicación de un colegio un incidente que ha ocurrido y que "afortunadamente no ha tenido consecuencias".

El secretario general de Educación ha realizado estas declaraciones tras participar este martes en la reunión de la Mesa Sectorial de Educación.