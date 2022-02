Un programa educativo difunde entre escolares valores naturales e históricos de Monfragüe

La Diputación de Cáceres y la Dirección Provincial de Educación se han reunido este martes con la comunidad educativa, Ademe y con representantes del Parque Nacional de Monfragüe para conocer la marcha de un programa que se está desarrollando en los colegios del entorno para promulgar los valores naturales e históricos de esta Reserva de la Biosfera, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Para ello se cuenta con la ayuda de una nueva mascota: el buitre negro Berto, que ha sido presentada en esta reunión a la que han asistido el diputado de Reto Demográfico de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, y el director provincial de Educación, Francisco Javier Jiménez, que se han reunido, en el Centro de Profesores y Recursos de Plasencia, con miembros de doce centros educativos del área de Monfragüe.



También han acudido a la cita miembros de la Mancomunidad, el Grupo de Acción Local Ademe y representantes del propio Parque Nacional, para conocer la marcha y el desarrollo del proyecto educativo denominado MaBMonfragüe ("Man and the Biosphere"), "un claro ejemplo de coordinación entre instituciones, centros y ciudadanía", ha apuntado el diputado Sánchez Cotrina.



En concreto, se trata de un proyecto de Educación para el Desarrollo Sostenible, con el que se quiere avanzar en los ODS marcados por la Unesco. Así, la Diputación de Cáceres, junto con la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura apoyan las actividades que los centros educativos están llevando a cabo con sus alumnos y alumnas, "lo que los hará los mejores guías o maestros de su territorio", ha dicho el diputado.



De este modo se han creado herramientas didácticas que ayudan a dar identidad y unificación al territorio y que recogen la historia de 600 millones de año de esta reserva; mapas metálicos de gran formato; se trabaja en una red de murales que muestren el patrimonio al resto de la sociedad; o un scape room virtual para aprender sobre la reserva a través del juego.



También se llevan a cabo convocatorias de viajes educativos, atrayendo a docentes y alumnado de toda la provincia; talleres y charlas sobre patrimonio geológico y natural de la reserva o la participación en proyectos de otras entidades como el europeo Engie (para el acercamiento de las niñas a las ciencias de la tierra) o el Zurbatravel, que enseña al alumnado a estudiar el patrimonio de Monfragüe y el geoparque para organizar una agencia de viajes, siendo un aprendizaje integral que les prepara para el mundo laboral, entre otras muchas actividades.



A todo esto se suma la importancia de la relación intercentros. "Al igual que este proyecto educativo es un ejemplo de coordinación entre instituciones -ha apuntado el diputado-, también se ha convertido en un proyecto en el que los diferentes centros educativos colaboran entre sí y trabajan conjuntamente para llevar a cabo proyectos innovadores y de gran valor docente".



Para dar a conocer el trabajo que se está llevando a cabo y sus resultados, está en marcha una web, que se ha convertido en un lugar de referencia, de consulta e intercambio entre docentes y alumnado del mismo territorio y de otros territorios, según informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.



En este sentido, el director provincial de Educación ha sostenido que una de las singularidades de este proyecto es que "se puede replicar en otros territorios, pero solo el modelo -ha incidido-, no la intrahistoria, porque esa debe ser de cada lugar, han de ser proyectos muy pegados al territorio, como estamos viendo en este de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe".



BERTO, EL BUITRE NEGRO



El encuentro se ha aprovechado también para "presentar en sociedad" a la mascota de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe: un buitre negro llamado Berto, que nace a raíz de la participación de más de un millar de alumnos y alumnas, siendo, finalmente seleccionado el propuesto por el colegio de Casatejada.



La rapaz elegida, y diseñada por Rubén Sánchez Ramos, de Malpartida de Plasencia, quiere ser un reflejo de una de las riquezas que atesora este territorio, en el que se encuentra la mayor colonia del mundo de buitre negro, un indicador de ecosistemas bien conservados. "Qué mejor que nuestra ave emblemática, que todo el mundo identifica con Monafragüe, para que sea nuestra mascota", ha concluido Sánchez Cotrina.



Los centros educativos que están trabajando en este proyecto son centros de las localidades de Casatejada, Saucedilla, Torrejón el Rubio, Malpartida de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Casas de Millán y Plasencia, aunque, el director provincial sí ha querido hacer hincapié en que el proyecto está abierto para que se sumen y se integren más centros o más agentes sociales del territorio.