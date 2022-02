Educación no permitirá aplazar las oposiciones para los positivos de Covid

Ep

El secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, ha indicado que la Consejería de Educación y Empleo no permitirá aplazar las oposiciones en caso de ser positivo en Covid-19 debido al procedimiento "tan ágil" que poseen.



De esta forma, a preguntas de los medios, Amaya ha expuesto que existen diferencias entre las oposiciones que convoca la administración general o el Servicio Extremeño de Salud (SES) y las convocadas por Educación, ya que ésta última hace una convocatoria de 300, 400 o 500 plazas, como es el caso de este año, ha dicho, y las resuelve "prácticamente en 20 días".



Así, ha indicado que al resolverlas en este periodo de tiempo hace que el sistema de oposiciones de la Consejería de Educación y Empleo sea una "maquinaria muy engrasada" y deba minimizar los riesgos y excepciones a la hora de definir el procedimiento.



Por ello ha recordado que el pasado año se tomó la decisión, como la mayoría de las comunidades, de que por Covid, como también podría darse otras circunstancias, no se repitan las pruebas para los opositores afectados.



"Seguirán formando parte de las listas de interinos, por supuesto que sí, porque nadie está libre de contraer la Covid, pero como ocurre con otras circunstancias, debido al procedimiento tan ágil, en tan poco espacio de tiempo y tan rodado que utiliza la Consejería de Educación y Empleo no ha lugar", ha apuntado.



También se ha referido a que un opositor se podrá presentar en la comunidad autónoma que considere si le da el tiempo llegar, por tanto, en este sentido, ha aseverado que si un candidato cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria no se puede prohibir que se presente en varias comunidades.



En este sentido, Amaya ha informado de que la próxima oposición que se celebre en Extremadura se desarrollará "como estaba establecido" y sin el Real Decreto 276 modificado.



Así, y una vez se modifique ese decreto se cambiarán determinados aspectos que tienen que ver con la práctica o con el número de temas susceptibles de que aparezcan, matizando que, "de momento, las oposiciones de 2022 en Extremadura para el Cuerpo de Maestros será una oposición tal y como la conocemos".