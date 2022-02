Vergeles cree "un acierto" la decisión de vacunar a los niños en los colegios

Ep.

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha considerado que fue "un acierto" la decisión de vacunar a los niños contra el coronavirus en los centros educativos, donde el próximo miércoles, 9 de febrero, se iniciará la administración de la segunda dosis.

En ese sentido, Vergeles ha confiado en que "tal y como ha sido la primera dosis, espero que la segunda dosis vaya muy bien", ya que según ha resaltado, más del 71 por ciento de los niños de entre 5 y 11 años están vacunados contra la Covid-19 en Extremadura.

En su intervención, Vergeles ha defendido que la decisión de administrar las dosis de esta vacuna en los colegios fue "un acierto", ya que "es donde están los niños y es lo que genera menos distorsión en la conciliación", aunque ha apuntado que "puntualmente" han tenido que recurrir a otros formatos de vacunación para aquellos niños que estuvieron confinados.

"Yo creo que la segunda dosis va a ser igual", ha destacado el consejero de Sanidad, quien ha señalado que le "da mucha alegría ver a los niños pronunciarse de forma clara sobre las ganas que tenían de vacunarse", ya que a su juicio, "eso viene a despejar todas las dudas que se habían ido poniendo al principio sobre si la vacuna era más o menos necesaria".

En ese sentido, el titular extremeño de Sanidad ha augurado que esta segunda dosis para los niños "irá bien, como afortunadamente ha ido bien toda la campaña de vacunación", aunque ha admitido que "hay algunos grupos de edad que tendríamos que subir la tasa de cobertura", ha señalado.

En concreto, ha señalado que en el grupo de 50 a 59 años se está registrando "algunos problemas" en tasa de vacunación con la tercera dosis, aunque ya se alcanza al 78 por ciento de esa franja de edad con la dosis de refuerzo, por los que ha animado a "seguir confiando en la ciencia".

TODOS LOS CONTAGIOS, DE LINAJE ÓMICRON

Por otra parte, el consejero de Sanidad ha resaltado que el 99,2 por ciento de los contagios de coronavirus registrados en la cuarta semana epidemiológica de 2022 en Extremadura pertenecen a la variante ómicron, y el 0,8 por ciento, a la ómicron silenciosa.

Por tanto, el 100 por ciento de las PCR positivas de esa semana que se hacen de forma selectiva "pertenecen al linaje ómicron", según ha avanzado este jueves el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, en rueda de prensa este jueves en Mérida.

En su intervención, Vergeles ha aclarado que el hecho de que se llame ómicron silenciosa "no significa que no se detecte, lo que no se detecta es la misma mutación que tiene la ómicron original".

Una vez que se consoliden los datos con la secuenciación, se podrá conocer "exactamente qué es lo que tenemos y en qué porcentaje están circulando las diferentes variantes" en Extremadura, tras lo que ha señalado que parece ser que la silenciosa "no es de mayor gravedad que la ómicron original".

Si eso se confirma, los indicadores predictivos que tiene actualmente la región de manifiesto que "en los próximos días o semanas, lo lógico es que Extremadura siga disminuyendo en incidencia", algo "muy importante" José María Vergeles se ha pronunciado de esta forma a preguntas de los periodistas este jueves en la rueda de prensa de presentación de los datos del Programa de Donación de Órganos y Trasplantes de Extremadura 2021.