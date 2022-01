Voluntariado Cruz Roja ayudará a Reyes Magos a llevar juguetes a más de 2.000 niños

Desde principios del mes de diciembre, la institución ha llevado a cabo la campaña "Sus derechos en juego", enmarcada en el proyecto "Juguete Educativo", para recoger los juguetes que en breve recibirán los más pequeños y garantizar así que ninguno de ellos se quede sin juguetes en la noche más mágica del año.



"El Juguete Educativo" es un proyecto que Cruz Roja desarrolla todo el año para posibilitar que todos los pequeños y pequeñas reciban un regalo en Navidades.



Asimismo, se trata de garantizar el derecho al juego de niños y niñas entre 0 y 17 años, así como sensibilizar sobre la importancia del juego y el juguete, y su incidencia en el desarrollo evolutivo.

El fin también es promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores en el contexto escolar y familiar.



Los juguetes que van a recibir los niños y niñas cumplen los principios de equidad y no discriminación, son no bélicos y no sexistas y preferiblemente educativos, además de sostenibles, fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.