Calderón da positivo y cancela el campus de baloncesto previsto en Villanueva de la Serena

"Me encuentro bien. Sólo síntomas muy leves que me llevaron a hacerme un test", ha señalado el exjugador de la NBA y de la selección española de baloncesto.



En el mensaje, recogido por Europa Press, ha pedido a sus seguidores que se cuiden mucho, especialmente "ahora que se acercan fechas de reuniones familiares", ha dicho.



Poco después del anuncio de su positivo, la cuenta de su fundación avanzaba también la cancelación del campus de baloncesto que tenía previsto celebrar del 27 al 31 de diciembre en su localidad, Villanueva de la Serena (Badajoz).



"Lamentamos tener que comunicar que, debido al aumento de casos y a que la tendencia de positivos sigue al alza, consideramos que la decisión más acertada es suspender el campus navideño por motivos de seguridad", explican.



Desde la fundación, reconocen que existía esta posibilidad, lo cual no resta para que sea "una decisión muy difícil de tomar" y de la que les "duele" tener que informar, concluyendo que "es lo más prudente dada la situación".