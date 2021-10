Fernando León de Aranoa mantiene un encuentro con estudiantes de Cine y Arte de TAI

A lo largo del encuentro, Fernando León de Aranoa ha expresado a los jóvenes artistas de la Escuela Universitaria de Artes TAI que "todo el cine es político, todo el cine expresa una mirada sobre el mundo".

"Quiénes somos o quiénes fuimos como sociedad hace veinte años lo va a contar el conjunto de películas que se hicieron ese año, no una sola, al final es como un mosaico", ha señalado el director que cuenta en su carrera con varios premios Goya.

"Todo lo que contamos es un relato de cómo vemos el mundo y cómo lo vivimos, aunque no tenga, a priori, una voluntad social o política. Yo lo he hecho en muchas películas y me gusta mucho ese terreno, porque me gusta mucho como ciudadano también", ha explicado.

En este encuentro, también le ha acompañado Almudena Amor, que protagoniza la cinta junto a Javier Bardem, manifestando sobre Aranoa que es "un buen patrón", que ha hecho que nunca se sintiera de menos en un rodaje que le supuso "un poco de vértigo, una responsabilidad y respeto".

Asimismo, "quería estar a la altura de estos grandes. Fernando tiene una dedicación y un amor hacia el cine y hacia las personas increíble, como actriz se agradece muchísimo porque te sientes muy arropada, sientes que va a estar ahí ayudándote desde la comprensión, nunca desde la exigencia. Me sentí una más del equipo y eso es gracias a Fernando".

"No estar de vuelta de todo"

El cineasta de títulos como Los lunes al sol, Barrio o Princesas ha expresado que "no hay que perder la curiosidad a la hora de buscar historias".

"No se debe perder ese interés por las cosas, no estar de vuelta porque si estás de vuelta de todo no vas a ningún lado. En mi vida me he metido en muchos líos bajo la bandera de `soy guionista´ porque todo sirve. Esos guiones que escribía para Un dos, tres me han servido muchísimo para aprender", ha afirmado el cineasta que se define como "un guionista que dirige".

"Ser profesional no empieza solo cuando empiezas a trabajar"

A la hora de dar un consejo a los jóvenes artistas que se están formando en Artes Escénicas, Almudena Amor ha expresado que "ser profesional no empieza solo cuando empiezas a trabajar, sino que ya viene de antes".

"Si tienes una actitud profesional ya cuando estás estudiando, en el momento que llegues a un set de rodaje, obviamente vas a estar nerviosa, no vas a tener la misma experiencia que el resto, pero esa actitud, ya la has trabajado y sabes lo que es. Si de verdad te quieres dedicar a esto, no es fácil, hay que tomárselo en serio y ser profesional en clase también", ha argumentado.

La actriz, que ha contado que dejó su trabajo de diseñadora para dedicarse al mundo de la interpretación, ha manifestado que es "importante" conocerse a sí mismo y saber qué es "eso que tú tienes que te hace único y trabajar mucho, también incluso en la escuela", subrayando que "yo siempre me lo he tomado muy en serio en la escuela".