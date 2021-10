Junta mantiene procesos en Supremo contra incorporación interinos 1 septiembre 2019 y 2020

Ep.



El secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, ha expresado el acatamiento de la Administración regional a la sentencia del Tribunal Supremo con respecto a la fecha de incorporación de los docentes interinos en el curso 2018/2019, si bien avanza que esperará al cumplimiento de los plazos para los procesos aún abiertos para los dos siguientes cursos.



Una sentencia que ha dado a conocer este lunes el sindicato CSIF, que confirma que los interinos docentes debieron incorporarse a sus plazas el 1 de septiembre de 2018, y no diez díaz después, periodo que ahora la Junta deberá renococer como servicios prestados así como abonar las cantidades correspondientes.



En este sentido, ha avanzado que la Consejería de Educación, tal y como ya ocurrió tras una sentencia similar para el curso 2017/2018, tiene previsto un procedimiento para que se reconozca tanto la cuantía económica que debieron recibir como los méritos como consecuencia del trabajo que debieron desempeñar estos interinos.



De esta forma, ha señalado, la Consejería "acata de manera diligente" la sentencia, mediante la puesta en marcha de "un proceso que beneficie sobre todo a los principales afectados", en referencia a los docentes que se incorporaron con el curso ya iniciado y no el día 1 como los funcionarios.



Con respecto a los dos procesos judiciales abiertos, ha avanzado que la Junta seguirá siendo respetuosa con los plazos judiciales y que acatará la decisión que la Justicia adopte en su momento, por lo que no tiene previsto retirar los recursos presentados ante el Supremo.



En todo caso, ha puntualizado que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) falló a favor de la Junta respecto al curso 2020/2021, así como que la consejería "decidió" incorporar a los interinos a partir del 1 de septiembre desde el presente curso 2021/2022, como así ha ocurrido en el inicio del presente curso escolar.