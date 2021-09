La catedrática Teresa Freixes recibe el I Premio Muñoz Torrero a los Valores Democráticos

Ep./Rd.

La catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona Teresa Freixes ha recibido este viernes en la localidad pacense de Cabeza del Buey el I Premio Nacional Muñoz Torrero a los Valores Democráticos y Constitucionales, que concede la Fundación Muñoz Torrero.

Un premio por el que Teresa Freixes se ha reconocido "muy emocionada", ya que se trata de un galardón "muy importante" en tiempos "difíciles" de defensa del orden constitucional y de la vinculación con Europa. "Recibir este premio es realmente una cosa que reconforta mucho", ha valorado.

La entrega de este premio ha tenido lugar este viernes en la sede de la Fundación Muñoz Torrero, en Cabeza del Buey, en un acto al que han asistido, entre otros, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el presidente del Senado, Ander Gil; la presidenta de la Asamblea de Extremadura; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, o el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo regional, ha destacado el compromiso, el trabajo y el discurso de la catedrática de Derecho, primera en recoger este reconocimiento.

En este sentido, el máximo mandatario extremeño ha evocado también la figura de Muñoz-Torrero, uno los padres de la Constitución de 1812 y diputado de las Cortes, según informa la Administración autonómica en una nota de prensa.

Igualmente, Fernández Vara ha destacado que, junto a otro diputado extremeño ilustre, Manuel Mateo Luján y Ruiz, hicieron posible los decretos que regularon la libertad de imprenta o el decreto sobre la soberanía nacional.

Algo que, como ha añadido, no fue un invento de la Constitución del 78, “debates que dos siglos después parecen querer seguir manteniendo vivos algunos cuando parecían superados en los albores del siglo XIX”.

Igualmente, el jefe del Ejecutivo extremeño ha recordado el consenso alcanzado en la Constitución del 78, y ha resaltado que “mucho de lo que aquellos padres de la patria cedieron, lo hacían pensando en que, con esa Constitución, España podría ser algo mucho mejor y más grande pasados los años al pasar a formar parte de la UE”.

A este respecto, Fernández Vara ha incidido en que “de la misma manera que lo hicieron en el año 78 para aquella Constitución de la concordia, lo tenemos que hacer en el siglo XXI, en esta Europa y en esta España post pandémica”, ha sentenciado.

MARTÍN APELA A LA DEFENSA DE LOS VALORES COMPARTIDOS

Por su parte, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha apelado a la defensa de los valores compartidos y pilares de la Unión Europea para reforzar y mantener los derechos que tanto costó conquistar y que no son inherentes a la propia historia de la humanidad.

Así, la jefa del Legislativo ha recordado que la entrega de estos reconocimientos estaba prevista para marzo de 2020 y tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia provocada por la Covid-19, un virus, ha dicho, que ha arrebatado miles de vida y también ha robado la normalidad a la ciudadanía.

Martín también ha explicado que la Asamblea de Extremadura es uno de los patronos de la Fundación Muñoz Torrero, una institución, ha apuntado, que lleva el nombre de un extremeño ilustre y padre del constitucionalismo español. En este sentido, ha manifestado que la Constitución de 1812 defendió valores como la soberanía popular y la separación de poderes, pilares de bóveda de la Constitución vigente que siguen marcando la hoja de ruta del parlamentarismo actual.

A su vez, la presidenta del Parlamento extremeño ha destacado que son las cámaras autonómicas los órganos más próximos a la ciudadanía y ha señalado que deben ejercer un proceso de escucha activa para que las leyes que se aprueban y las decisiones que se adoptan recojan su sentir y sus preocupaciones. Así, ha defendido también el papel de la política como instrumento para la resolución de conflictos.

EUROPEÍSMO

De la misma forma, la jefa del Legislativo regional ha destacado la figura de la galardonada y ha subrayado el Premio del Movimiento Federal Europeo al mejor discurso europeísta, según informa el Parlamento regional en una nota de prensa.

“Conviene recuperar estos discursos en unos momentos en los que proliferan los del odio y los de quienes promueven el euroescepticismo y la eurofobia”, ha asegurado Martín, quien ha añadido que ganar la batalla al populismo no es sencilla, pero la ciudadanía cuenta con una herramienta común: los valores compartidos y pilares de la Unión Europea: dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derechos y derechos humanos.

Al hilo de ello, ha manifestado que Teresa Freixes participó también en la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y ha apelado de nuevo a esos valores para analizar la respuesta que Europa está dando a las personas que llegan a sus fronteras huyendo de las guerras y la miseria.

“No podemos permitir que las personas refugiadas se conviertan en moneda de cambio, en carne de cañón para unos y otros. La Europa de las libertades y de la igualdad no es compatible con la Europa Fortaleza convertida en escudo frente a seres humanos”, ha aseverado.

IGUALDAD

Por último, la presidenta de la Asamblea ha valorado también el trabajo de Freixes en defensa de las víctimas de la violencia de género, una “verdadera pandemia”, ha afirmado, que se ha llevado por delante la vida de 35 mujeres en lo que va de año.

Blanca Martín ha indicado que hombres y mujeres han salido a la calle en los últimos años para exigir el fin de las desigualdades, al tiempo que ha considerado que más allá de la necesaria protección de las víctimas y el castigo a los victimarios es preciso una transformación, un cambio de mentalidad y de construcciones sociales que tiene como herramienta principal la educación.

Para finalizar, ha apostillado que no es fácil, pero ha abogado por recuperar el sosiego y la perspectiva para no repetir los errores del pasado. “Los derechos que tanto costó conquistar no son inherentes a la propia historia de la humanidad, por ello apelo a la defensa de los valores que nos mantienen unidos”, ha sentenciado.