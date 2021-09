CCOO pide a la Junta "criterios de prudencia" ante el nuevo curso educativo

Ep./Rd.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, Lourdes Núñez, ha pedido este lunes a la Consejería de Educación que no aplique "criterios economicistas" sino "criterios de prudencia" ante el nuevo curso educativo que se inicia en la comunidad, y que realice un "esfuerzo adicional" en las medidas que hasta el momento ha adoptado.



Así pues, entre otras cuestiones, reclama a Educación la dotación de "refuerzos-Covid" que han sido "eliminados", a través del empleo de los fondos de recuperación que llegan a la región, para de ese modo "apostar por la educación pública, por la educación en condiciones de seguridad y de presencialidad".



De este modo se ha manifestado Lourdes Núñez en declaraciones a los medios este lunes tras registrar en la Consejería de Educación, en Mérida, un escrito para solicitar a la Junta la modificación de las medidas preventivas en el inicio del curso escolar.



Así, ha incidido en que CCOO desconoce cuáles son las medidas concretas que se van a implementar a partir de septiembre entre otras cuestiones porque se inicia un curso en el que "no se ha negociado en la mesa de interlocución social las plantillas funcionales de los centros", ha dicho, lo que "aboca a una incertidumbre" que no se sabe cómo va a "solucionarse".



En todo caso, ha indicado que lo que sí conoce CCOO es que se han "eliminado" refuerzos Covid y se mantienen "sólo" los refuerzos de 5º y 6º de Primaria, así como que se han "eliminado" refuerzos en Bachillerato, en Ciclos Formativos y desdobles, lo que suponen 137 contrataciones menos para la enseñanza pública no universitaria.



También ha explicado que el sindicato conoce por medios telemáticos que se va a contar con 45 contrataciones menos de personal complementario en los centros de Educación Secundaria de la provincia de Badajoz y 11 menos en la provincia de Cáceres. "No sabemos el criterio. El criterio no es de índice de asistencia de la población infanto-juvenil, con lo cual no entendemos cuál es el criterio", ha espetado.



Con ello, ha pedido a la Consejería de Educación que, antes de que comience el curso, toda vez que "todavía" se está "a tiempo", no atienda a "criterios economicistas" sino a "criterios de prudencia" porque este verano la incidencia de Covid ha afectado "sobre todo" a la población infanto-juvenil entre 18 y 23 años, que es "precisamente la población de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y la población de Bachillerato", donde "han optado por reducir la distancia de seguridad de 1,5 a 1,2 y volver a pasar en su inmensa mayoría al turno de mañana".



FONDOS DE RECUPERACIÓN



En este sentido, la responsable sindical ha defendido que a la región llegan 300 millones de euros en fondos de recuperación que, según ha dicho, no se sabe en qué se van a emplear "si no es en Educación".



"A nosotros las cuentas no salen. No salen, porque de los 13.000 millones que se dan de los fondos de recuperación europeo 300 vienen a Extremadura. Teniendo en cuenta los presupuestos de la Consejería de Educación que se publicaron el año pasado volver a contratar todos los refuerzos Covid supondrían 9 millones de euros, y 9 millones de euros no suponen ni un total del 4 por ciento del montante total que corresponde a Extremadura", ha espetado.



Al mismo tiempo, Núñez ha reclamado a la Consejería de Educación una disminución de la ratio "en pro del refuerzo a la diversidad, a la equidad educativa y a la educación de calidad".



Así, CCOO reclama a la Junta aulas con un máximo de 20 alumnos por aula "sobre todo", e igualmente aulas en las que "se den los refuerzos de monitores de actividades formativas complementarias y se den los refuerzos de toda la comunidad educativa, es decir, personal de camareros-limpiadores, etcétera", ha concluido.



ESCRITO REGISTRADO ANTE EDUCACIÓN



De este modo, en el escrito registrado este lunes por CCOO ante la Consejería de Educación, el sindicato ve "absolutamente imprescindible" establecer ratios más bajas que las actuales (15 alumnos máximo en E. Infantil y educación de régimen especial, 20 máximo en E. Primaria, Secundaria y FP, 25 máximo en Bachillerato y resto de enseñanzas no obligatorias) para asegurar las distancias de seguridad sanitaria y poder abordar las complicaciones educativas, "siempre presentes", y las "agravadas" por la situación "anómala" que ha producido la pandemia.



Esto debe de acompañarse, además, según CCOO, de un aumento extra en las plantillas tanto de personal docente como de personal de administración y servicios educativos (PAS) para poder llevar a cabo los refuerzos oportunos y poder gestionar "adecuadamente" a todos los niveles la situación.



Estas actuaciones, según apunta el sindicato, no sólo revierten en la protección de la salud y la seguridad de la comunidad educativa, sino que influyen de manera "cierta y determinante" en la mejora de la calidad educativa y de la individualización del proceso de enseñanza.



Al mismo tiempo, cree que se debe apostar por la mejora de la calidad educativa y, para ello ve necesario incrementar la inversión del curso pasado y mantenerla a medio y largo plazo, por lo que debe destinarse a este fin una parte "suficiente" de los fondos europeos transferidos por el Gobierno, además de aumentar la inversión de la propia Junta de Extremadura en el ámbito educativo.



También, considera que el hecho de no establecer un carácter finalista para los fondos extraordinarios que se van a dirigir a las CCAA favorece la utilización "dispersa" de los mismos, por lo que exige que se aclare por parte de la Junta de Extremadura qué parte de los fondos que recibirá la comunidad autónoma se va a destinar a educación y a la contratación de personal de refuerzo en centros educativos.



A la espera de que se les faciliten esos datos, la Federación de Enseñanza de CCOO-Extremadura manifiesta que los recursos y efectivos extras anunciados hasta el momento son, a su juicio, "insuficientes" para cumplir con lo anterior, teniendo en cuenta además que para la presencialidad completa con ratios bajas es "imprescindible" aumentar las contrataciones de personal docente y no docente.



Considera, también, un "error" la relajación de las medidas de protección acordadas en la Conferencia Sectorial de Educación entre el Ministerio y las CCAA.



ASUNTOS "PENDIENTES E IRRENUNCIABLES"



Entiende, además, que existen un gran número de cuestiones relativas a las condiciones de las trabajadoras y trabajadores de la Educación que es "urgente" abordar, para los que cree es necesario un calendario de negociación que contemple, asuntos "pendientes".



Entre ellos CCOO sitúa la situación de los interinos con vacante, que vuelven a incorporarse a fecha 4 ó 9 de septiembre, en lugar de a día 1.



Igualmente, sobre la desaparición de los programas de refuerzo educativo, afirma que a día de hoy no se sabe cómo va a solventarse esa carencia en los centros educativos, que supone una pérdida de "cerca de 400 puestos de trabajo".



Alerta también de la contratación de un número "insuficiente" de docentes de refuerzo Covid por la "relajación" de medidas sanitarias con la consiguiente desaparición de 137 puestos de trabajo, respecto al curso anterior en centros públicos y 60 puestos menos en centros concertados, lamenta.



Se refiere igualmente CCOO a la a "reducción inadmisible" de desdobles y de la distancia de seguridad a 1,2 metros en plena quinta ola pandémica.



Rechaza también la "desaparición" de los refuerzos del personal de servicios complementarios y su distribución "arbitraria" en los centros, lo que va a suponer la no contratación de más de 50 trabajadoras y trabajadores de personal laboral.



Finalmente, CCOO reclama como cuestiones "pendientes e irrenunciables" la "reducción" del horario lectivo para los docentes, el reconocimiento de todos los profesionales del sector, "más allá de la concesión testimonial de la Medalla de Extremadura" y la carrera profesional.