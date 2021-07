TSJEx desestima recurso de apelación de la Junta sobre la incorporación de los interinos

El sindicato PIDE ha mostrado su satisfacción de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) haya desestimado el recurso de apelación de la Consejería de Educación con el "intento fallido" de oponerse a las extensiones de la sentencia ganada por el sindicato y que era la primera firme que reconocía la incorporación de los funcionarios interinos docentes el 1 de septiembre con una retroactividad, a efectos administrativos y económicos, de cuatro años.



En nota de prensa, PIDE ha recordado que la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, "solo reconoció" la incorporación, ya que en septiembre del 2021 todos los interinos con vacante deben estar en su puesto, pero, sin embargo, "no quiso reconocer la retroactividad".



El sindicato ha afirmado que "la misma que, ahora, viene a confirmar el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, contra la que no cabe recurso" y, todos los solicitantes de extensión de la sentencia verán reconocidos sus derechos económicos y administrativos.



Así, por cada uno de los procedimientos, Educación abonará las cantidades económicas generadas por los días de septiembre no devengados, las cotizaciones no declaradas a la Seguridad Social (tanto de la empresa como de los trabajadores) y la parte proporcional de las pagas extras de los días reconocidos, además de todos los derechos administrativos.



El sindicato PIDE ha estimado que la cuantía total a pagar se elevará por tanto a unos 4 millones de euros.



"El TSJEx falla que no cabe recurso de apelación por la Consejería de Educación contra las más de 1.500 solicitudes de extensión presentadas por PIDE, al igual que tampoco cabe recurso contra la sentencia de PIDE del 30 de marzo de 2020 que obliga a contratar a todos los funcionarios interinos con fecha de 1 de septiembre con una retroactividad de cuatro años", ha aseverado.



Por ello, desestimada la apelación al TSJEx de la Consejería de Educación finaliza judicialmente la "discriminación producida" en este tiempo y se restablecen los derechos administrativos y económicos de los funcionarios interinos docentes de Extremadura.



"En caso de no desistir la Junta de Extremadura en su empeño será condenada a costas por temeridad. Gracias a esta sentencia de PIDE los centros educativos públicos de Extremadura contarán con su plantilla docente completa desde el 1 de septiembre de 2021", ha asegurado.



De este modo, el sindicato ha afeado que la Consejería de Educación ha permitido, de "forma insensata y gravosa" para las arcas públicas, un "proceso judicial innecesario al empecinarse en no aplicar de oficio los efectos de la sentencia como, en un principio, prometió públicamente en rueda de prensa".



"Lo que ha provocado despilfarrar innumerables recursos humanos y materiales de PIDE y de la Administración para tramitar todos los expedientes, la incomodidad y el desprecio de la Administración a los derechos de los interinos reclamantes en las respuestas recibidas por estos, sin olvidar el colapso que ha provocado en el juzgado de lo Contencioso nº 1 de Mérida, los servicios de correos postal e, incluso, los servicios jurídicos de la Consejería, sin olvidar las secciones de nóminas y de personal docente. Todo colapsado por la sinrazón y la animadversión, además de los citados costes materiales y temporales del personal citado", ha lamentado.



Asimismo, PIDE ha asegurado que tampoco puede olvidar PIDE el tiempo que llevará la resolución judicial de todos los procedimientos más las ejecuciones de los mismos en nóminas, que durará, como mínimo, todo el año, a lo que ha añadido que hubiese costado menos a las arcas públicas que se hubiere reconocido de oficio, como ya solicitó a la consejera de Educación con "argumentos sólidos".



Por ello, ha recalcado PIDE que confía en que, después de este "desatino", la incorporación sea, sin ninguna duda, de oficio el curso 2021-2022 y se reconozca, "ahora sí", la retroactividad también de oficio, dado que es cosa ya sentenciada por el TSJEx.



"Los docentes interinos son necesarios en los centros desde el día 1 de septiembre, porque beneficia a la organización del curso escolar y porque redunda en la calidad de la enseñanza y por tanto beneficia al alumnado. Además es una igualdad de oportunidades y una mejora de estabilidad laboral del colectivo", ha aseverado.



También ha apuntado PIDE que los interinos van a ocupar plazas estructurales vacantes por curso completo que la administración mantiene año tras año sin cubrir por funcionarios de carrera, lo que incluso es cuestionado por la jurisprudencia europea.