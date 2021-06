DOE publica las bases reguladoras de becas complementarias para estudios universitarios

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes las bases reguladoras de becas complementarias para estudios universitarias para la ciudadanía de Extremadura que convoca la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.

Concretamente, la orden de convocatoria regula el régimen de becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias para aquellos alumnos que solicitan beca al Ministerio de Educación y Formación Profesional, a fin de "atender de forma adecuada a las necesidades actuales del alumnado universitario extremeño", según informa la Junta en una nota de prensa.

Así pues, explica el Ejecutivo autonómico, que "ha venido promoviendo la concesión de becas complementarias a las convocadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional", una línea de subvención que venía complementando a aquellos alumnos que no alcanzaban la nota media exigida por el citado Ministerio para obtener beca de residencia y cuantía fija ligada a renta.

De hecho, la convocatoria estatal en el curso académico 2020/2021 ha eliminado tal requisito académico, de manera que en el presente curso los alumnos podrían obtener todos los componentes de beca estatal sin exigencia de nota media.

Así pues, debido a lo anterior, la Junta de Extremadura establece una serie de novedades que, una vez cubiertas las prestaciones básicas desde el Gobierno de España para todos los estudiantes becados, "en esta convocatoria primarán los componentes asociados a rendimiento académico y renta", explica.

Se trata de complementar con una beca a aquellos alumnos que tienen un mejor rendimiento académico en el curso anterior, y además, siguiendo con la política de apoyo a las familias con menos ingresos, estos alumnos con mayor rendimiento académico podrán beneficiarse de una cuantía fija cuando sus rentas familiares estén por debajo de los umbrales fijados para cada unidad familiar.

Concretamente, podrán optar a estas becas complementarias las personas que se matriculen para estudios conducentes a la obtención de un título oficial de Grado en la Universidad de Extremadura y Grado en cualquier universidad pública del territorio español, siempre que dichos estudios, de carácter presencial, no sean impartidos en la Universidad de Extremadura, o no se hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte en la Universidad de Extremadura en el curso académico en el que ingresó en la Universidad.

Asimismo, se establecen dos modalidades, como son por un lado una beca al rendimiento académico, para la que el solicitante deberá haber obtenido una nota media de 8,00 puntos o superior en el curso, pruebas de acceso o estudios previos de estudiantes de primer curso según la nota de acceso a la Universidad y estudiantes de segundos y posteriores cursos en base a la nota media obtenida en el curso anterior.

En este caso, la cuantía de las ayudas oscilará entre 250 y 400 euros. En cuanto a la segunda modalidad, la beca será una cuantía fija ligada a renta y se destinará a cubrir gastos generales por la realización de estudios universitarios de los solicitantes, cuyo nivel de renta familiar del año inmediatamente anterior al de inicio del curso académico de la convocatoria no supere el umbral establecido, y en este caso, la cuantía de las ayudas será de 500 euros.