Extremadura confía en poder vacunar menores entre 12 y 16 años antes del inicio del curso

La consejera de Educación de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, ha confiado en que se puedan vacunar contra el coronavirus los menores de entre 12 y 16 años antes del inicio del próximo curso.

No obstante, a preguntas de los medios de comunicación, ha indicado que no hay "ninguna novedad" al respecto y que por lo tanto no puede "adelantar nada".

"Esa es la intención y nos gustaría que fuese así, y que ojalá antes de comenzar las clases fuese posible, sería ideal", ha destacado, al tiempo que ha añadido que "lo importante es que llegue la vacuna" a este tramo de población.

"Si puede ser antes del inicio del curso, perfecto, y si no pues entiendo que en el inicio, a lo largo del primer trimestre se llevaría a cabo. Vamos a tener esperanza y ojalá que sea antes", ha dicho.

Esther Gutiérrez ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa en la que ha presentado el itinerario formativo 'Docentes Digitales', junto a responsables de la Fundación Telefónica, la Fundación La Caixa y ProFuturo.