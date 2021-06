Alumnos del Conservatorio Superior de Badajoz en 'Música encanta o Património' en Elvas

Los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Badajoz participan en el ciclo 'Música encanta o Património' en la localidad portuguesa de Elvas, en el que los cuatro conciertos programados dentro del mismo tienen lugar en otros tantos edificios emblemáticos de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, Antiga Sé, Igreja do Senhor Jesus da Piedade, Igreja de S. Domingos e Academia de Música.



El segundo concierto de cámara se celebra este sábado 5 de junio a las 22,00 horas en la Igreja do Senhor Jesus da Piedade. En primer lugar intervendrá el historiador Rui Jesuíno, quien presentará el monumento en el que tendrá lugar esta actuación y a continuación el flautista César Berrocal y la violinista Aurora Luque interpretarán obras de J. S. Bach y una selección breve de dúos de Béla Bártok.



Seguidamente, el profesor de violín Manuel Camacho y la alumna Laura Vila, acompañados al piano por la profesora Lucía Díez, interpretarán el concierto para dos violines en re m de Bach y la Danza española Malagueña de Pablo Sarasate.



Para terminar, Miguel Ángel González, alumno de violín, interpretará la Havanaise de Saint Saens, obra con ritmo de habanera que el compositor francés dedicó al violinista cubano Rafael Díaz Albertini y que forma parte de numerosas bandas sonoras, como la de la película 'La novena puerta' de Roman Polansky, basada en el best seller 'El club Dumas' de Pérez Reverte.



Dos conciertos más cerrarán este ciclo, en concreto el 26 de junio a cargo de la Orquestra de Câmara Música no Silêncio en la Antiga Sé de Elvas y el 18 de septiembre la Orquestra sem Sem Fronteiras.



Esta actividad se enmarca dentro del proyecto IpE (International precollege Encounters) y es una acción paralela, fruto de la relación entre instituciones académicas musicales fronterizas.



Según la Diputación de Badajoz en nota de prensa, se trata de una microacción llevada a cabo en el marco del proyecto 'Eurobec: Construyendo la Eurociudad Badajoz-Elvas-Campo Maior', cofinanciado por la Unión Europea con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (Poctep) 2014-2020.