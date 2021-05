Gobierno reitera no bajar la guardia y son los jóvenes los que están en riesgo

Ep

La ministra portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que no se debe bajar la guardia, asegurando que "tenemos que seguir advirtiendo en este caso a la población más joven, que son los que ahora están llegando a los hospitales; un grupo que todavía no se encuentra inmunizado y es importante volver a recordar que no podemos bajar la guardia en estas pocas semanas que nos quedan para llegar a la inmunidad de grupo".

Además, ha destacado que los datos en general son buenos, tanto en la incidencia acumulada como en todos los indicadores relativos a la asistencia hospitalaria, valorando que nivel de vacunación que pone a España entre los que se encuentra a la cabeza de la inmunización.

"La vacunación en España va a velocidad de crucero", y se tiene que mantener para llegar al objetivo fijado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es llegar "a en torno el mes de agosto al 70% de la población inmunizada y, por tanto aspirar a la llamada inmunidad de grupo que permite protegernos a todos".

Y, ha concluido que "es muy importante seguir las recomendaciones de distancia de seguridad, de utilización de la mascarilla en espacios abiertos y en aquellos donde se convive y, por supuesto, siempre atender las consideraciones en cuanto a horario y en cuanto a los límites que ponen las comunidades autónomas que sirven para que todos podamos estar protegidos y podamos dar por finalizada la pandemia, ojalá en el menor plazo de tiempo posible".