La Fundación Yuste celebra el webinario 'La juventud y el futuro de Europa'

Así, lo ha señalado el profesor de la Universidad de Extremadura y miembro de la Red Alumni de Yuste, Enrique Hernández Díez, durante webinario 'La juventud y el futuro de Europa' organizado por la Fundación Yuste dentro del ciclo de encuentros ‘Guadalupe Destino’.

Además, ha afirmado que Europa escucha a sus jóvenes, porque a pesar de no tener competencias propias en materia de juventud, la Unión Europea asume como responsabilidad propia promover la participación de las personas jóvenes.

Según Hernández, “la Unión Europea considera que es un asunto de interés general la participación de los jóvenes en Europa, desde el plano local hasta el global, porque la participación de las organizaciones juveniles, por ejemplo en el diseño de la Agenda 2030, ha sido capital".

También, ha participado la directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura, Sara Durán Vázquez, defendiendo el papel de los jóvenes en la construcción del futuro de Europa porque la juventud europea “quiere ser la protagonista de un proceso tan importante como éste, queremos tener nuestro futuro en nuestras manos, no en la de otros y otras”.

Además, Durán ha recordado que, dada la relevancia de la aportación de la juventud en los procesos de participación, la Junta impulsó, durante el pasado mes de diciembre, un nuevo Plan de Juventud “porque entendemos que las personas jóvenes tienen el derecho de ser escuchadas y de aportar a la sociedad”.

Asimismo, ha señalado que Europa quiere dar a la población joven mucha importancia en este año de debates, por ello al menos un 30% de las personas que participen en los diferentes paneles serán jóvenes, considerando que “es un logro y una oportunidad que hay que aprovechar para que la juventud tenga voz y se le escuche”.

A pesar de los proyectos que había puesto en marcha Europa a favor de los jóvenes, como el Erasmus +, el Cuerpo Europeo de Solidaridad y el Plan de Garantía Juvenil, “este colectivo ha tenido un papel poco activo porque siempre ha sido un mero espectador y destinatario y sólo se ha tenido en cuenta de forma tangencial”.

Según Durán, algunos de los temas que los jóvenes hacen llegar al Instituto de la Juventud de Extremadura, como la necesidad de una Europa verde y sostenible, con actuaciones contra el cambio climático garantizando la sostenibilidad y la puesta en marcha de programas específicos de juventud en la Unión Europea que se adapten a todas estas reclamaciones.

Por su parte, el presidente del Comité Extremeño del Movimiento Europeo y exmiembro del Parlamento Europeo, Alejandro Cercas, ha explicado que los Estados miembro de la Unión Europea no quieren que Europa entre en los temas de juventud, cultura y educación “porque son la gran legitimación de los Estados; hay una gran resistencia a que nadie pueda discutir la transcendencia que esos programas dan a la cohesión estatal”.

Cercas cree que "hay que tomar conciencia de que éste es un problema de primera magnitud y no habrá solución para el problema juvenil si no hay solución para la economía del país, si no se crece y si no hay empleos de calidad para los jóvenes”.

Así, “tenemos que aprovechar los proyectos del Plan de Recuperación de la Unión Europea para sacar adelante a los jóvenes y tenemos que hacer grandes esfuerzos en el sistema educativo”.

El webinario continuó con la exposición de la directora de la Oficina de Extremadura en Bruselas, Patricia Núñez Cortés, quien ha animado a la participación en la plataforma de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, porque “si esto es una de las posibilidades que tenemos para participar directamente en la fase de la toma de decisiones de la Unión, debemos aprovecharla”.

En este sentido, ha explicado que los jóvenes se están organizando y uniendo a través de movimientos paneuropeos para que “su voz sea más fuerte y para tener la relevancia que el sector joven merece a la hora de expresar su opinión en la Conferencia”.

GUADALUPE DESTINO

La Fundación Yuste organiza el Ciclo de Encuentros Guadalupe Destino para promover el diálogo en temas de actualidad relacionados con la gobernanza, la ciencia, la historia y la cultura.

Para ello, desarrolla distintas actividades con la participación de personalidades, académicos y expertos en el ámbito de la política, la ciencia, la historia y la cultura.

El objetivo principal de estos acontecimientos es impulsar y dinamizar la cultura y el turismo local, a través de la recuperación, valoración y difusión del patrimonio cultural, la promoción de iniciativas de ámbito religioso como camino de peregrinación y la potenciación de los lazos con Iberoamérica.

CONFERENCIA

La Conferencia sobre el Futuro de Europa consiste en una serie de debates y discusiones protagonizados por los ciudadanos que permitirán a las personas de toda Europa compartir sus ideas y contribuir a configurar nuestro futuro común.

Esta es la primera conferencia de este tipo: consiste en un gran ejercicio democrático paneuropeo que ofrece un nuevo foro público para un debate abierto, inclusivo y transparente con los ciudadanos en torno a una serie de prioridades y retos clave.

Todas las actividades podrán visualizarse a través de una plataforma digital multilingüe, en la que los ciudadanos de la UE están invitados a contribuir a configurar su propio futuro y el de toda Europa.

Y, la plataforma, que está disponible en 24 lenguas, servirá para que cualquier ciudadano de la Unión difunda e intercambie sus ideas y puntos de vista en los eventos en línea.