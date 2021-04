La Junta resuelve 27 solicitudes de proyectos de jóvenes que no tenían acceso a crédito

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura ha resuelto favorablemente 27 solicitudes de proyectos presentados por jóvenes que no tenían acceso a crédito, ofreciendo financiación a aquellos que no disponen de aval para iniciarse en la actividad agraria, mediante el Instrumento Financiero de Gestión Centralizada puesto en marcha por la Administración regional.



De este modo, se ayuda a los jóvenes a conseguir el préstamo, soportando el aval junto con la entidad financiera colaboradora. El importe total de los préstamos de las resoluciones de reconocimiento asciende a 3.371.864 euros.



Además, este instrumento financiero supone un avance en la igualdad de oportunidades ya que permite desarrollar proyectos de jóvenes agricultores que no cuentan con el aval necesario.

Así, los préstamos son concedidos por las entidades colaboradoras que han suscrito el convenio, mientras que la Consejería de Agricultura, a través de los fondos Feader, es la que garantiza el préstamo, así como el cumplimiento de los requisitos, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



El préstamo tiene condiciones preferenciales con un máximo de interés del Euribor + 2 por ciento y se puede combinar con la ayuda a la instalación a la empresa agraria.



La convocatoria se encuentra abierta desde el pasado mes de noviembre, se puede solicitar en todo momento y el plazo máximo de resolución es de dos meses desde la solicitud.

En definitiva, el objetivo de este instrumento financiero es el acceso "fácil y rápido" al crédito por los jóvenes agricultores, concluye la Junta.