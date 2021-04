El presidente Diputación de Cáceres recibe a los estudiantes beneficiarios de becas Europa

El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, ha recibido este martes a los doce estudiantes beneficiarios de las becas Europa, a través de las cuales, a lo largo de un año, se han formado y trabajado en organismos europeos, pasando, posteriormente, a volcar su experiencia en empresas y entidades de la provincia.



De esta forma, y a pesar de las dificultades que ha acarreado la pandemia de la Covid-19, la primera edición de este programa denominado 'Lazos que unen' se ha cerrado con las expectativas cumplidas, según se ha puesto de manifiesto en el acto de clausura del programa, en el que también ha participado el vicepresidente tercero y diputado de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, Álvaro Sánchez Cotrina.



El programa tiene como objetivo es mejorar la formación de jóvenes de la provincia y favorecer su inserción laboral, especializándose en la gestión de asuntos europeos. Para ello, los beneficiados han pasado una primera fase, que fue convocada en marzo de 2019, en la que se les destinó a distintas organizaciones y empresas ubicadas en Bruselas, para realizar una estancia formativa de seis meses.



Posteriormente, pasaban a la segunda fase, denominada 'Fase de retorno', en la que han podido aplicar su experiencia europea en empresas y organizaciones de la provincia de Cáceres, cuyos representantes han asistido también al acto de clausura, según informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.



Es decir, del 1 de septiembre de 2020 al 1 de marzo de este año, los doce jóvenes han desarrollado planes de trabajo en entidades de acogida de la provincia, "dando así continuidad a las experiencias anteriores, revirtiendo los conocimientos en el tejido productivo de los municipios cacereños", tal y como ha indicado el presidente de la Diputación.



CONTINUIDAD EN EL MUNDO RURAL



Por tanto, el éxito de este programa, tanto a nivel académico para los jóvenes, como a nivel empresarial, ha llevado a la institución provincial a comenzar a trabajar en su continuidad. Carlos Carlos ha anunciado que, la experiencia de Diputación Europa y la continua relación con la Oficina Extremadura en Bruselas, unido a la necesidad de incorporar nuevos talentos a las empresas del mundo rural, hace que se trabaje en una iniciativa de este tipo, que será un Erasmus Rural, que se presentará próximamente con el objetivo de fijar población en la provincia.



Precisamente, las intervenciones de algunos de los alumnos han apuntado hacia la importancia de programas que, como este, supongan "una puerta al futuro". "Me quedo con la experiencia que nos han brindado las empresas de acogida, que nos han permitido conocer otra cultura, distintos métodos de trabajo... para después decirnos: tenéis que continuar con el programa, tenéis que demostrar lo que habéis aprendido en Bruselas, y gracias a esto hemos podido mostrar nuestros conocimientos aquí en nuestra tierra", ha dicho Alba Santano.



Para Jaime Flores, otro de los participantes en el programa, Diputación Europa le ha despertado las ganas de emprender. "Gracias a esta experiencia hemos podido tener responsabilidad en tareas que nunca antes habíamos tenido, y, en mi caso, a la vuelta, ya en Cáceres, este sentido de responsabilidad me ha descubierto un mundo y un sentido de emprendimiento que antes no conocía", ha indicado el joven.



Así, tras la experiencia en entidades de Bruselas, los doce jóvenes han podido incorporarse, durante seis meses, a distintas entidades de acogida en la provincia. De este modo, las empresas han visto cómo sus equipos de trabajo se enriquecían con personas jóvenes con experiencia en asuntos europeos, trabajando en actividades relacionadas con la gestión de información, proyectos y redes de cooperación en el ámbito de la Unión Europea, de interés para los municipios cacereños, un objetivo, este, primordial que la Diputación se ha marcado para este programa.



A este respecto, Juan Carlos Muriel, presidente de la Asociación de Empresarios de Trujillo, ha manifestado su satisfacción por esta experiencia, teniendo en cuenta la importancia "que para los empresarios del ámbito rural tiene el hecho de estar conectado con Europa", por lo que anima a seguir trabajando en programas de este tipo.



ENTIDADES DE ACOGIDA



Las entidades de acogida de esta segunda fase han sido Fundecyt PCTEX, en el Departamento de Proyectos Europeos; Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, en Secretaría General de Cultura, o la Fundación Cooprado, en el Departamento de Innovación-Investigación-Proyectos-Acción Social y Formación.



También ha participado la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres, en su Departamento de Crecimiento empresarial y Proyectos europeos; Servicios Integrales de Contratación e Intermediación Dominus SL, en Departamento de Consultoría; o la Diputación de Cáceres, en el Área de Presidencia, Servicio de Igualdad, Política Social y Cooperación Internacional.



La Asociación de Empresarios de Trujillo Asemtru, en Proyectos; LCA (León Castro y Asociados S.L.), en Internacional; Atakama Creatividad Cultural, en Producción cultural; Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V, en el Área de Turismo, y Fundación Triángulo, en el Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Educación para la Ciudadanía Global, completan el listado de empresas colaboradoras.



En todas ellas han "volcado" los conocimientos y la experiencia que han adquirido en los seis meses de la primera fase, en los que han sido acogidos por entidades europeas como European Volunteer Centre; Must and partners; Eucofel; Ecepaa; Atrevia; FMA; Europa Insights; Creative District; Cumediae; Visit Brussels y Connex Europe.