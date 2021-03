CSIF reclama a Educación que informe a sindicatos sobre vacunación contra Covid a docentes

CSIF ha solicitado a la Consejería de Educación información "urgente" sobre el proceso de vacunación a los docentes iniciado en pero del que "no se ha informado sobre su evolución a los representantes de los trabajadores".



Concretamente, ha registrado un escrito en el que manifiesta a la consejera del ramo, Esther Gutiérrez Morán, que ni en la mesa sectorial del pasado lunes ni en los comités de Seguridad y Salud Laboral, se ha comunicado a los sindicatos el orden y la forma de vacunación de los trabajadores.



Según CSIF, "a día de hoy, se está llamando a los docentes de unos centros y a los de otros no", comunicando a la Junta que se debería haber tratado con los representantes sindicales el "organigrama de vacunación", no sólo de los docentes sino de todos los trabajadores de los centros educativos.



Según la organización sindical, se "desconoce qué grupo es el prioritario, las consecuencias de la no vacunación, si es voluntaria o si es general para todos sean afiliados a la Seguridad Social o a MUFACE".



Otro de los puntos a saber es qué sucede con los trabajadores en situación de baja laboral, los que estén enfermos o tengan patologías determinadas, embarazadas, qué ocurre con los mayores de 55 años que "tienen más riesgo", o los que "ese día no puedan asistir por causa de fuerza mayor".



En este sentido, CSIF considera que la administración "debe velar por sus trabajadores y por facilitar a sus representantes una información de tanto calado como es el proceso de vacunación para que sea el adecuado para los trabajadores de los centros educativos de Extremadura".