Siwegalo.com la startup made in Extremadura que te ayuda con tus regalos de Navidad

Te presentamos Siwegalo.com una startup extremeña fresca y novedosa, que te puede ayudar a elegir tus regalos de Navidad y de amigo invisible, cumples, compromisos y más; pues consiste en un buscador de regalos inteligente 100% online, diseñado especialmente para encontrar de forma fácil, rápida y eficaz el regalo perfecto para cualquier persona según el perfil que tenga.

A través de un sencillo formulario sobre los gustos de la persona a regalar, con preguntas que van desde su música o series preferidas, Siwegalo.com recomienda el regalo perfecto que puede ir desde un completo set jamonero al aclamado en ventas Satisfayer Pro.

Para conocer más a fondo esta plataforma, hablamos con su creador Germán Gómez, un joven empresario extremeño que en una conversación con Regiondigital.com nos explica como surgió la idea y cómo funciona Siwegalo.com.

RD. Cómo y cuándo surge la idea de Siwegalo.com

GGómez. Partiendo de la base de que llevaba tiempo buscando una idea de negocio que me apasionara para lanzarme al barro. Siwegalo surge por primera vez en Octubre de 2016 en una conversación casual con mi amiga Arantxa sobre un trabajo de clase que tenía que hacer. Se me encendió la bombilla, investigué el mercado, vi que no había nada parecido a lo que yo quería hacer y me ilusioné. Hasta tal punto que dejé mi vida laboral atrás, vendí el coche, busqué financiación y me puse manos a la obra.

Germán Gómez, fundador de Siwegalo.com

RD. ¿Hay iniciativas similares?

GGómez. El mercado de los regalos es un mercado con mucha competencia. Lo cual es bueno porque significa que la necesidad del consumidor es grande, pero también es malo porque cuesta mucho hacerse un hueco entre todas las empresas que ya estaban antes que tú.

RD. Qué hace diferente a Siwegalo

GGómez. Lo bueno que tiene Siwegalo es que es pionero en la forma de solucionar el problema de regalar. Vimos que el grueso de la competencia se centraba en mostrar regalos originales o personalizados sin tener apenas en cuenta la persona a la que el usuario tenía que comprarle el regalo. Siendo así, el usuario no conseguía decidirse fácilmente, ya que muchas de las opciones de regalo que veía en las webs que navegaba no encajaban con el perfil de la persona a la que iba dirigido. Cosa que frustraba enormemente al cliente.

Sabiendo lo anterior, lo que nos hace diferente de la competencia, es que tenemos en cuenta todos los factores clave que influyen en la elección de un regalo. Como es la edad, el género, la afinidad, el motivo, la personalidad y los gustos/aficiones. De tal forma que nuestros clientes solo ven los regalos con los que tienen más posibilidades de acertar.

RD. En qué se basa vuestro algoritmo y qué potencialidades tiene

Ggómez. Lo que hace nuestro algoritmo, que es la joya de la corona, es interpretar la información que el usuario nos facilita en el cuestionario. Hace la búsqueda en nuestra base de datos, que por otro lado está en continuo aprendizaje y actualización, y muestra en tiempo real al usuario, los regalos que más se adecuan al perfil de la persona a la que tiene que regalar.

RD. ¿Que otras herramientas nos brinda Siwegalo?

GGomez. Siwegalo no solamente ofrece a sus usuarios la posibilidad de buscar un regalo para cualquier persona de forma eficiente. Sino que también, permite registrarse y crear un perfil, para que cuando alguien tenga que hacerle un regalo, entre en su cuenta y pueda ver los regalos que le gustan sin necesidad de rellenar el cuestionario y sin riesgo de equivocarse.

RD. Qué dimensión tiene la empresa ahora y qué planes de futuro

GGomez. Somos una empresa joven con un equipo humano ajustado a nuestro humilde tamaño pero de enorme calidad y muy comprometido. Nuestra intención a medio plazo es consolidarnos en el mercado nacional de regalos y ampliar plantilla como objetivo principal. Una vez lo hayamos logrado, queremos expandirnos a otros países con una cultura por los regalos similar a la española. Pero lo que más nos preocupa ahora mismo es ayudar al máximo número de personas posible a encontrar el regalo perfecto para estas Navidades. Que por suerte, estamos batiendo records día tras día y estimamos que la web reciba en torno a 2 millones de visitas en diciembre, dato que nos ilusiona y enorgullece a partes iguales.

No me gustaría despedirme sin antes soltar el eslogan de nuestra empresa y que escucharéis a partir de ahora con mucha frecuencia. Si regalas, ¡Siwegalo! Entra en https://www.siwegalo.com.