PP defenderá en Ayuntamiento Badajoz moción para instar al Gobierno a paralizar la Lomloe

El Partido Popular de la ciudad de Badajoz defenderá en el Ayuntamiento de la capital pacense una moción para instar al Gobierno de España a paralizar la tramitación de la Lomloe, para que la comunidad educativa participe en el diseño de un proyecto de Ley Orgánica, a través de comparecencias de expertos educativos y sectores implicados, las familias, profesionales o del consejo escolar.

En este sentido, el senador del PP por Badajoz y alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, se ha reunido este lunes con el presidente provincial de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) Badajoz, Carlos Canónigo, con quien ha abordado las medidas que el Partido Popular plantea en defensa de la libertad educativa y las "nefastas" consecuencias para la educación, las familias y los escolares de la denominada Ley Celaá.

En concreto, Fragoso ha recordado que son muchas las peticiones y las iniciativas, tanto de asociaciones de padres y alumnos y de colectivos de docentes de todas las áreas y niveles educativos, que piden, exigen y promueven la paralización de la reforma educativa que el actual Gobierno "socialcomunista" PSOE-Podemos quiere llevar a cabo, según informa el PP de Badajoz en una nota de prensa.

Una reforma que "socava la libertad educativa de las familias y que no ha contado, no ha querido contar, con la voz y las aportaciones de ningún organismo o colectivo educativo. Una Ley Celaá para la que el PP presentó una enmienda a la totalidad y que no vamos a apoyar", ha resaltado Fragoso.

A su entender, "va a suponer un golpe mortal a la calidad del sistema educativo del que difícilmente se va a recuperar, rebajando la calidad y la exigencia del sistema educativo destruyendo la motivación de los alumnos".

Además, el senador por Badajoz ha recogido las necesidades planteadas desde Concapa para "garantizar la equidad y la igualdad educativa" y sus planteamientos "para poder garantizar una educación de calidad para todos los centros educativos y todas las familias, sin rebajar la calidad de la enseñanza ni la libertad de las familias para elegir qué educación quieren para sus hijos".

Igualmente, se ha comprometido a llevar estas demandas al Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta para sumarlas a las campañas ya iniciadas por el PP de recogida de firmas contra la Ley Celaá o la enmienda a la totalidad que presentó como texto alternativo.

Dicho texto, tal y como ha detallado el PP, se basa en un decálogo cuyas principales ideas son reforzar la enseñanza común, en la libertad de elección y en "prestigiar" al profesorado, entre otras medidas, y en contra de una Lomloe que "lejos de todo consenso y diálogo social, fractura la vertebración de una enseñanza común para todos los españoles, se margina al castellano como lengua vehicular y se limita la libertad de elección".

A este marco de la defensa de la calidad y la libertad educativa "encabezada" por el Partido Popular, ha añadido Francisco Javier Fragoso, se suma el anuncio hecho este lunes por el presidente de la formación a nivel nacional, Pablo Casado.

Concretamente, y "desde la apuesta del PP por la libertad de elección de los padres, el bilingüismo, la digitalización, las nuevas tecnologías y la FP dual, y la defensa la educación concertada, especial y diferencial", Casado ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el PP derogará la Ley Celaá y anuncia una recogida de firmas, un recurso ante el Tribunal Constitucional y que acudirá a la Unión Europea.

MOCIÓN DEL PP DE LA CIUDAD

A estas iniciativas, según ha subrayado Fragoso, se suma la moción que el PP defenderá en el Ayuntamiento de Badajoz, y otros municipios de la provincia, en la que insta al Gobierno de España a paralizar la tramitación de la Lomloe para que la comunidad educativa participe en el diseño de un proyecto de Ley Orgánica, a través de comparecencias de expertos educativos y sectores implicados familias, profesionales o del consejo escolar.

También reclama que se garantice la existencia de distintos modelos educativos para que las familias "puedan ejercer su derecho a elegir en libertad el tipo de educación que quieren para sus hijos, protegiendo para ello el sistema de conciertos educativos como el único modelo que puede garantizar ese derecho en igualdad de condiciones, con independencia del nivel socioeconómico de aquellas", puntualiza el PP pacense.

"Esta propuesta del PP también aboga por mantener el concepto de demanda social como base para garantizar la libre elección de centro educativo, salvaguardando la autonomía de los centros para desarrollar su proyecto educativo, según su carácter propio y garantizando la no discriminación del alumnado en función del tipo de centro que su familia, en el ejercicio de su derecho fundamental, haya escogido; y velar por la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, de sus derechos lingüísticos", concluye.