La Asamblea aprueba la ley de Cs sobre el sistema de préstamos de libros de texto

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves la propuesta de ley del sistema de préstamo de los libros de texto de la comunidad, planteada por Ciudadanos (Cs), y que ha recibido el apoyo --además de la formación 'naranja'-- del PSOE y de Unidas por Extremadura, mientras que el PP se ha abstenido.



La iniciativa ha salido adelante tras el debate este jueves de 30 enmiendas parciales formuladas por el PP, todas ellas rechazadas, y después de que en comisión parlamentaria se introdujesen en el texto 24 enmiendas presentadas en unos casos por el PSOE y en otros por Unidas por Extremadura.



La propuesta de ley de Ciudadanos, que mediante su titulación inicial buscaba el "acceso universal" a la gratuidad de libros de texto, finalmente cambió mediante una enmienda en comisión parlamentaria su denominación para referirse exclusivamente al sistema de préstamos de dicha materia en la región.



Esta circunstancia ha sido criticada por el PP, que a través de su diputada Pilar Pérez ha considerado que esta "artimaña" evidencia que la norma finalmente es una "engañifa", al haber logrado el PSOE con el "rodillo de su mayoría" mantener lo que ya está en marcha en la región pero sin "avanzar" en la temática.



La diputada del PSOE Piedad Álvarez, en respuesta a esas críticas 'populares', ha incidido en que la norma finalmente aprobada "blinda" el derecho al préstamos de libros de texto en la región, así como que ahondará en la dotación de material curricular también a través de un posterior desarrollo normativo.



ENMIENDAS DEL PP



Con ello, durante la defensa este jueves de las 30 enmiendas de su grupo que se mantuvieron 'vivas' para su debate en pleno, la 'popular' Pilar Pérez ha considerado "ambiciosa" y "muy necesaria" para Extremadura la propuesta de ley inicialmente planteada por Ciudadanos, y ha lamentado que finalmente lo aprobado con el "rodillo" socialista "no es una ley de consenso", sino una norma "de mínimos" que mantiene lo que ya está en marcha en la comunidad.



"Es una ley que no es la que registró Ciudadanos y desde luego no es una ley de consenso, sino que es la ley que ha querido el PSOE", ha espetado Pilar Pérez, quien ha subrayado que en todo caso las enmiendas del PP, finalmente rechazadas en su totalidad, son fruto de la "escucha activa" de lo que el sector educativo plantea.



En este sentido, ha subrayado que su partido quiere que la norma esté dotada de "financiación" para lograr la "gratuidad de libros de texto" en la región, así como que esa gratuidad se extienda a "todas las etapas" educativas, para que "todos los alumnos con independencia de la situación económica de sus familias, del centro donde estudien, de la etapa en la que estén estudiando, puedan acceder a libros de texto y material curricular".



También ha defendido que los centros educativos cuenten con financiación para pagar los libros de texto "desde el inicio de curso", y no "hasta pasados meses" y "prácticamente hasta que termina el curso" como según ha dicho ocurre en la actualidad; así como que se articule una comisión de seguimiento "plural" sobre la norma; y que los fondos de reserva también se destinen a las bibliotecas escolares.



BLINDAJE SEGÚN EL PSOE



A su vez, la diputada del PSOE Piedad Álvarez ha destacado que la ley aprobada este jueves en la Asamblea va a "blindar el derecho de los estudiantes extremeños y extremeñas a tener libros de texto en el sistema de préstamo gratuito", algo que ya se viene desarrollando mediante "decretos"; y ha incidido en que las cuestiones relativas al material escolar se desarrollarán "posteriormente en normativa".



Al mismo tiempo, tras destacar que la norma se ha visto "enriquecida" gracias a la "escucha activa" de Ciudadanos y Unidas por Extremadura, ha criticado el "circo bochornoso" en el que a su juicio ha tratado de convertir el PP el debate de la ley.



Así, tras afirmar que el PP se ha quedado "solo" en la tramitación de esta ley, ha considerado que se ha evidenciado que dicha formación "no quiere aportar nada", y le ha reprochado también a los 'populares' que durante su etapa de gobierno en Extremadura recortaran --ha lamentado-- "el 70 por ciento" del presupuesto para libros de texto en la comunidad.



"Ustedes no quieren sumar por Extremadura, sino que quieren bronca", ha advertido la socialista a los 'populares', al tiempo que ha destacado que el PSOE, Ciudadanos y Unidas por Extremadura "sí trabajan para mejorar la equidad en la educación".



APOYO DE UNIDAS POR EXTREMADURA



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha considerado que la norma incluye "ciertos avances" sobre lo existente hasta el momento en la región; al tiempo que ha apostado en todo caso por "desarrollar y consolidar más" el sistema de préstamo de libros de texto en la comunidad.



Así, tras reconocer que "hay una distancia" entre la Ley de Gratuidad que planteó inicialmente Ciudadanos y la Ley de Préstamo de Libros de Texto que "finalmente se va a aprobar", ha apostado por el desarrollo de un modelo como el de los países nórdicos que permita la gratuidad de libros de texto a través de una mayor política de impuestos.



También, sobre las medidas a tomar en las aulas de cara a las bajas temperaturas recomendadas por la Junta, Macías ha considerado que evidencia "falta de planificación" y provocará "un perjuicio a la escuela pública" porque "habrá lugares" donde los centros podrán adquirir sistemas de filtración de aire por su capacidad económica y otros no.



APUESTA EDUCATIVA DE CIUDADANOS



A su vez, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha defendido que la ley que plantea su grupo es "fundamental" dentro de la "apuesta por la educación" en la región, teniendo en cuenta que "es una necesidad" social "ampliar, blindar y mejorar" el préstamo de libros de texto en Extremadura.



Así, tras advertir de que la situación socio-económica tras el Covid-19 va a ser "crítica", ha defendido que la ley que plantea su formación va a "ayudar" a las familias a superar en parte las necesidades que puedan tener en materia educativa.



Al mismo tiempo, Salazar ha rechazado "subir el nivel impositivo" para financiar en mayor medida iniciativas educativas --como ha planteado Unidas por Extremadura--, máxime en una situación de "crisis" como la actual por el Covid-19, y ha apostado por el contrario por una mayor "eficiencia" en el gasto.



LEY "ARTIMAÑA" SEGÚN EL PP



Finalmente, en el turno de fijación de posiciones, la diputada del PP Pilar Pérez ha advertido de que, debido al "rodillo" de la mayoría absoluta del PSOE, con esta ley "de mínimos", de "pasado" y "no de futuro", se van a mantener los bancos de libros "en función" de los niveles de renta que ya se aplican en la actualidad pero sin introducir mejoras.



Así, "la ley es una artimaña, una engañifa" por el "rodillo de la mayoría absoluta", ha criticado la 'popular', quien ha advertido también de que el PSOE ha recortado en un 1,2 millones de euros este año el presupuesto para libros de texto en la comunidad.