CSIF gana 6º fallo que reconoce derecho de docentes interinos a incorporarse 1 septiembre

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha ganado una nueva sentencia en la que se vuelve a reconocer el derecho de los docentes interinos que obtengan destino a incorporarse desde el 1 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar y no días después.



Así, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dictado un auto por el que ratifica la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Mérida en la que resolvía favorablemente la demanda presentada por CSIF sobre la incorporación a los centros educativos de los docentes interinos el primer día de septiembre, como el resto de maestros y profesores para el curso escolar 2019/20.



En este sentido, CSIF ha destacado en nota de prensa que las seis sentencias ganadas, hasta ahora, por el sindicato afectan directamente a más de 3.000 interinos que obtuvieron vacantes en los citados cursos, por tanto, no es necesaria la extensión de la sentencia por ningún docente, añadiendo que "este nuevo fallo del TSJEx afecta a todo el colectivo de interinos en general, no a uno en particular".



CSIF, además de este auto que se acaba de conocer, ha ganado ya cinco sentencias más sobre este asunto, según ha recordado, de las que tres han sido en primera instancia correspondientes a los cursos 2017/18, 2018/19 y 2019/20 y otras dos que ratifican las anteriores por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de los cursos 2017/18 y 2018/19.



En esta línea, ha recalcado que seguirá reclamando, curso tras curso, que todos los docentes, incluido el personal funcionario interino (con vacante adjudicada) estén contratados desde el día 1 de septiembre conforme a estas seis sentencias ganadas.



De esta forma, CSIF ha considerado que es una cuestión "de justicia" y ahora los propios tribunales están haciendo que sea, "legislativamente hablando, justo", además de añadir que este auto judicial del TSJEx es una victoria "muy importante" para los derechos del colectivo de interinos docentes.



Cabe recordar que CSIF demandó judicialmente a la Consejería de Educación por "ignorar" la sentencia ganada por el sindicato, la primera dictada en Extremadura en el mes de junio de 2018, al considerar "injusta una resolución de la administración que afectaba en cursos pasados a los interinos a los que se les privaba el derecho a incorporarse el día 1 de septiembre, lo que repercutía en sus condiciones contractuales y económicas".