Educación convocará listas extraordinarias para 45 especialidades de personal docente

Rd./Ep.

La Consejería de Educación y Empleo convocará listas extraordinarias para un total de 45 especialidades de 6 cuerpos de profesores, tras ser acordado este viernes por unanimidad en la Mesa Sectorial de Educación, presidida por el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, a la que también han asistido la directora general de Personal Docente, Heliodora Burgos, y los representantes sindicales.

Así pues, al término de la misma, Amaya ha explicado que la propuesta inicial de la Consejería era de 38 listas extraordinarias, un número que se ha ampliado hasta 45, fruto de la negociación con los sindicatos.

“Creemos que con esta convocatoria será suficiente para cubrir las sustituciones que se puedan producir este año como consecuencia de la pandemia”, ha dicho el responsable, que espera “una convocatoria masiva”, teniendo en cuenta que en la pasada convocatoria de 2017 se recibieron 35.000 solicitudes de 11.000 docentes y este año se convocan más listas y no ha habido oposiciones.

Además, debido a que el proceso de actualización de las listas extraordinarias durará unos tres meses y en previsión de que se puedan necesitar antes, se conformará una lista provisional en la que se tendrá en cuenta la nota media obtenida en la carrera, según informa la Junta en una nota de prensa.

Asimismo, Francisco Javier Amaya ha anunciado que se reforzará el sistema de llamamientos, haciendo tres en vez de dos a la semana, con el fin de sustituir las bajas de docentes en 24 o 48 horas.

Por tanto, la resolución será publicada en el Diario Oficial de Estado (DOE) la semana próxima y los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días para hacer la solicitud a través de Rayuela.

De este modo, los aspirantes a las especialidades del cuerpo de maestros deberán tener la titulación correspondiente en cada caso, mientras que para acceder a las del cuerpo de secundaria y las de técnicos de formación profesional deberán contar también con el Máster en Formación del Profesorado.

En este sentido, el secretario general de Educación ha aclarado que estas listas extraordinarias se convocarán “cumpliendo estrictamente” la normativa estatal y autonómica actual y que, por lo tanto, no se contempla la flexibilidad de acceso a las listas anunciada por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, porque aún no está recogido en un real decreto la posibilidad de acceder a las mismas sin tener el master.

ESPECIALIDADES

Según detalla la Administración autonómica, de las 45 especialidades que se convocarán, 18 son de Secundaria, 6 de Profesores Técnicos de Formación Profesional, 5 de Escuelas Oficiales de Idiomas, 7 de Música y Artes Escénicas y 9 del Cuerpo de Maestros.

Las listas extraordinarias de secundaria serán de las especialidades de filosofía, lengua castellana y literatura, geografía e historia, matemáticas, física y química, biología y geología, dibujo, francés, inglés, música, educación física, orientación educativa, tecnología, economía, informática, portugués, latín y sistemas electrotécnicos y automáticos.

Por su parte, en Formación Profesional se convocarán de instalaciones electrotécnicas, mantenimiento de vehículos, peluquería, sistemas y aplicaciones informáticas, soldadura y patronaje y confección, mientras que, para escuelas oficiales de idiomas, las listas extraordinarias serán de alemán, francés, inglés, italiano y portugués.

Finalmente, para el cuerpo de profesores de música y artes escénicas se convocarán guitarra, percusión, piano, saxofón, danza clásica, dirección escénica y guitarra eléctrica; mientras que en el cuerpo de maestros las listas extraordinarias serán de educación infantil, idioma extranjero-inglés, idioma extranjero-francés, idioma extranjero-portugués, educación física, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y educación primaria.



APOYO DE LOS SINDICATOS



Los sindicatos han acogido con satisfacción esta convocatoria. Jesús Díaz, de CSIF ha calificado como positiva la apertura de nuevas listas extraordinarias que llevaban "bastante tiempo" solicitando ante la previsión de que las actuales se agotaran.



Por su parte, Saturnino Acosta, de ANPE, ha mostrado su acuerdo con la apertura de las listas y ha celebrado que se hayan salvaguardado los derechos de los integrantes de las listas actuales, que serán llamados antes que los nuevos aspirantes, al menos hasta que se conformen las nuevas listas.



Con respecto a la flexibilización de requisitos anunciado por la ministra, ha señalado que coincide con la postura de la consejería de educación, al considerar que no exigir el máster supone "devaluar" si bien entiende que se trata de un "caso de excepcionalidad", por lo que no se opone "frontalmente" siempre que esta medida sea "el último recurso".



Clara Gallardo, de CCOO, valora positivamente las listas que reclamaban "desde hace años" debido a los "problemas de cobertura" que se han estado solventando "sobre la marcha", por lo que ya eran necesarias desde antes de la crisis sanitaria.



Asimismo, considera que el requisito del máster de profesorado es "necesario" en tanto que es la forma de capacitación que tienen los profesionales para la docencia, al tiempo que ha señalado que en Extremadura no se precisa esta propuesta porque no hay problemas de cobertura.



Finalmente, Eva María González, de UGT, también ha remarcado la solicitud de estas listas desde el año pasado, como así lo pidió a la consejería tras el aplazamiento de las últimas oposiciones, al tiempo que ha celebrado que esta convocatoria supondrá la "creación de puestos de trabajo para gente joven".



Sobre el máster, ha señalado que Extremadura va a haber "problema" para la cobertura, si bien ha reconocido que ante una situación excepcional como la provocada por la pandemia, hay que dar "respuestas excepcionales".