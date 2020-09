Cáceres no autorizará las fiestas de novatadas al comienzo del curso universitario

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres no va a autorizar ningún evento o fiesta relacionado con las novatadas al comienzo del curso universitario, y se diseñará un dispositivo especial de la policía para que no se produzcan aglomeraciones en el centro de la ciudad ni en el entorno del recinto hípico, donde se estaba promocionando una fiesta a través de redes sociales.



El portavoz del Gobierno, Andrés Licerán, ha insistido en que el dispositivo policial garantizará que se cumplan "todas las recomendaciones y las medidas de las autoridades sanitarias" para evitar la propagación del coronavirus.



"No vamos a permitir ninguna aglomeración de jóvenes en torno a ningún recinto en el que se acumule gente y no se cumplan las medidas preventivas necesarias, y vamos a estar muy encima de este tema con tolerancia cero con este tipo de actitudes", ha recalcado este viernes el portavoz, que también es concejal de Seguridad, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.



Por ello, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de los jóvenes para que entiendan que "este año las condiciones son muy especiales" y no se pueden flexibilizar las recomendaciones sanitarias, por lo que la bienvenida a los nuevos alumnos de la universidad habrá que hacerse "de una manera mucho más displicente que otros años", ha indicado.



"Este año el botellón está prohibido en toda la ciudad y no se va a autorizar ninguna fiesta ni evento en torno a las novatadas del curso 20/21", ha subrayado.



Licerán ha explicado que el Gobierno local ha tenido conocimiento de que se estaba promocionando por redes sociales una fiesta en la terraza del recinto hípico de la ciudad, por lo que se han puesto en contacto con los empresarios que tienen autorizada la explotación del recinto hípico este verano, que le han asegurado que esa propuesta no ha salido de ellos. De hecho, se ha realizado una rectificación para aclarar que no se hará promoción de este tipo de fiestas.



En su intervención ha recordado que, al contar con un aforo de más de 500 personas, la inspección se realiza por parte de Salud Pública y no el ayuntamiento, pero ha vuelto a insistir en que se conformará un dispositivo policial especial para que no se realicen "ni botellones, ni haya acumulación de jóvenes en el entorno del recinto hípico".



"Y desde luego, dentro del recinto, en el momento en el que se salten cualquier medida por las que tienen autorizado ese recinto, quedará clausurado", ha zanjado.



Cabe recordar que en redes sociales se estaba promocionando una fiesta de novatadas para dar la bienvenida a los nuevos universitarios en el recinto hípico. La previsión era para el miércoles, jueves y viernes de la próxima semana con un aforo máximo de 800 personas, para lo que se dispondrían mesas de hasta 10 y "agrupados todos los de la misma carrera en una zona del recinto", según recogía el mensaje.