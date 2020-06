La Asociación para la Defensa de la Inclusión Educativa critica "recortes excesivos"

La Asociación para la Defensa de la Inclusión Educativa de Extremadura (ADIEEX), nacida a raíz del Movimiento por la Orientación Educativa en Extremadura (MOEEX), ha criticado "recortes excesivos" en los servicios de orientación escolares que atienden a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.



En concreto, este hecho, en opinión de este colectivo, supondrá una "precarización total" de la inclusión educativa en la región y de la atención de los alumnos más vulnerables.



Así pues, la ADIEEX ha realizado un seguimiento de la situación que padecen los centros educativos en el campo de la inclusión con los datos de las necesidades no atendidas que han aportado dichos centros y sus equipos de orientación, departamentos de orientación y centros de educación de personas adultas.



"Estos datos que hemos recogido evidencian que los recortes en inclusión educativa del próximo curso escolar serán excesivos, poniendo en juego la atención del alumnado más vulnerable", ha asegurado la presidenta del colectivo, Francisca Escobero Ferreira.



Estos recortes afectan a las plantillas funcionales, las que cubren necesidades variables de los centros según el número y la tipología de los alumnos de cada curso, ya que se eliminan muchas plazas a pesar de que las necesidades persisten en los centros, ha explicado en una nota de prensa.



De este modo, la asociación ha trasladado la situación a los diferentes responsables de los servicios de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, a los que se ha reclamado que se atiendan las necesidades de personal que demandan los centros.



Para ello, la asociación ha contactado con las unidades de programas educativos de ambas provincias, con la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, con la Secretaría General de Educación y Empleo y la Dirección General de Personal Docente.



En este sentido, según la información recabada por la asociación de los propios centros, "no se han atendido" las peticiones de dotación de orientadores y profesores técnicos de servicios a la comunidad en los equipos de orientación, habiendo departamentos que cuentan desde 2005 "con solo un técnico, siendo necesario a día de hoy un mínimo de dos por equipo, sobre todo en los más limítrofes de Extremadura, como Azuaga, Castuera, Jaraíz, Navalmoral, Talarrubias o Caminomorisco, Azuaga, Castuera, Jaraíz de la Vera, Navalmoral de la Mata, Talarrubias o Caminomorisco, así como en las dos capitales de provincia".



"Con la dotación actual no pueden atender la cantidad de centros y necesidades y menos salir a atender centros de otros pueblos que pertenecen a su área educativa", ha incidido la presidenta.



Entre los casos "más acuciantes" que se han detectado se encuentra, por ejemplo, según ADIEEX, el centro PROA de Cáceres, que "necesita su propio orientador educativo fijo en plantilla y un técnico de servicios a la comunidad." Este centro de educación especial tiene más de 100 alumnos con necesidades graves.



"El propio inspector de zona avala la necesidad de contar con un orientador, pero esta necesidad no ha sido atendida por la Junta. Al mismo tiempo, se eliminan otras plazas vitales, como la del orientador del Centro de Educación de Personas Adultas de Plasencia.

En este centro se ha creado una plaza de maestro de audición y lenguaje, sin embargo se da la paradoja de que este profesional deberá trabajar en un Departamento de Orientación que carece de orientador. La eliminación del primero, para la creación del segundo no tiene sentido", afirma Francisca Escobero.



Por otro lado, la asociación ha considerado que necesitan aumentar plantillas en especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, por ejemplo en Puente Real, el Ceip Miralvalle o Alfonso VI de Plasencia, y en los centros que cuentan con un auxiliar técnico educativo para cada cinco alumnos incluso. Además, no se ha tenido en cuenta duplicar las plazas de orientadores en ningún Instituto de Secundaria de Extremadura.



Por todo ello, la ADIEEX considera que es necesario que todos los equipos de orientación cuenten ya "de manera urgente" con dos profesores técnicos de servicios a la comunidad para atender las "cada vez mayores necesidades sociales que tienen los alumnos". Estos especialistas son los encargados de asistir a los estudiantes en casos de maltrato, bulling, problemas de desventaja sociocultural, conducta, entre otros.