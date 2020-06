Movimiento por Defensa Educación Pública se concentra en Mérida contra recortes en sector

Ep.

El Movimiento por la Defensa de la Educación Pública Extremeña (Depex) se ha concentrado en la mañana de este lunes en la Plaza de España de Mérida para reclamar "la reducción de ratios a 15 alumnos", "la ampliación de plantilla (docente) y no los recortes" y "la atención a la diversidad del alumnado".



Así lo ha subrayado Daniel García, de Depex, quien ha añadido que sus "líneas prioritarias" en estos momentos son esa reducción de ratios "mediante la adecuación de los espacios", el "aumento de la dotación presupuestaria especial para los protocolos y gastos de funcionamiento de los centros" y la citada ampliación de plantilla "desde el mismo 1 de septiembre".



Además, en declaraciones a los medios de comunicación, también ha abogado por "la continuidad de los programas que se están llevando a cabo" y "la atención a la diversidad del alumnado que no puede producirse de otra manera que con un ratio menor y más docentes, no menos".



Asimismo, ha apuntado que "las ratios de 20 o superiores a 15" creen que "desoyen los criterios y consejos de la Organización Mundial de la Salud que alerta de posibles rebrotes" algo que, ha dicho, "se está produciendo en algunas partes de España y eso que todavía no hemos abierto las aulas".



RECLAMAN "CALIDAD DOCENTE"



Por su parte, Rosalía Saavedra, también miembro de Depex, ha resaltado que están "reclamando calidad docente" porque se están "encontrando niños muy descolgados" ya que llevan "un desfase de tres meses"; además, la "atención a la diversidad no se está dando" por lo que tienen que "pelear por eso".



"¿Cómo va a ser el nuevo curso? ¿Presencial u online? ¿Qué niños van a ir por la mañana y cuales por la tarde? ¿Cómo se plantean las familias?... Si vamos a tener desdoble de grupos que nos parece bien por el tema de rebajar la ratio, habrá que contratar más plantilla docente, es muy fácil la ecuación", ha espetado.



Igualmente, ha manifestado que si tienen "más alumnado" pero bajan los profesores "hay una diferencia ahí". "¿Con qué se va a compensar? ¿Con la calidad? ¿La calidad educativa no interesa?", ha cuestionado Saavedra.



Finalmente, ha indicado que el objetivo es que la consejera de Educación se siente "a hablar" con ellos y les "escuche" para "decirle cual es la necesidad desde el cole", por ello, ha asegurado que seguirán con los actos reivindicativos el próximo día 22 "en diferentes ciudades" para "ver si así conseguimos aunar fuerza los docentes y al menos que nos escuche lo que estamos proponiendo".



Cabe señalar que la concentración se ha desarrollado en la Plaza de España, guardando las distancias de seguridad y en el transcurso de la misma han reproducido una canción reivindicativa hecha por profesores de música y se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de la Covid-19.



Además, han coreado consignas como 'la educación no se vende', 'menos políticos, más docentes', 'Depex no se vende, Depex se defiende' y han portado carteles que rezaban 'la educación no se toca', 'recortar educación es como ahorrar en cimientos' y 'educar y enseñar no es contagiar', entre otros.